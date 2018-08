Flott odds på at Molde går videre

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

36 returkamper i den tredje kvalifiseringsrunden av Europa League er menyen på langoddsen denne torsdagen. Både Molde, Rosenborg og Sarpsborg 08 er i aksjon, og spesielt de to førstnevnte har meget gode sjanser til å avansere til playoff. I tillegg spilles det en kamp fra den engelske ligacupens 1. runde i kveld.

NB! Fredag er det vanvittige 362 millioner kroner i Eurojackpot-potten. Lever kupongen her!

Molde - Hibernian Pause/fulltid dobbel U/H 4,25 (Spillestopp kl. 1855)

Etter at den første kampen i Edinburgh endte 0-0, har Hibs fordelen av bortemål om de skulle klare å score på Aker stadion.

Men Molde håper at hjemmebanefordelen skal bli avgjørede. De har vært solide på Aker stadion i Europa League-kvaliken, hvor de har scoret åtte mål på de to første kampene mot Glenavon og Laci. Skottene holder imidlertid et høyere nivå enn de to lagene.

Hibs var det beste laget i den første kvalikkampen på Easter Road. De hadde seks skudd på mål, mens Molde kun hadde ett.

Molde-keeper Andreas Linde spilte en fantastisk kamp i Skottland da han holdt nullen. Hibs har gode offensive spillere i Martin Boyle, Florian Kamberi og Jamie Maclaren, så skottene kan skape problemer for Molde-forsvaret torsdag.

I helgen måtte Hibs nøye seg med 1-1 mot St. Johnstone, og det resultatet må ha vært skuffende for manager Neil Lennon som enda en gang så laget sitt dominere en kamp uten å vinne.

Likevel; Hibs er fortsatt ubeseiret i de siste syv kampene, og de har scoret 20 mål i denne perioden. Det gjør at Lennon har håp om avansere i Europa League.

Hibs solgte den viktige midtbanespilleren John McGinn til Aston Villa like før overgangsvinduet i England stengte, men de hentet inn den tidligere Rangers-spilleren Emerson Hyndman fra Bournemouth på lån. Han var god da han spilte på Ibrox, og Lennon håper han vil spille like bra i Hibs-trøyen.

De venter også på at Thomas Agyepong skal få arbeidstillatelse. Den ghanesiske vingen er på lån fra Manchester City.

Molde er i kjempeform. De banket serieleder Brann hele 5-1 i Eliteserien i helgen. Det var Branns andre tap denne sesongen, og begge tapene har kommet mot Ole Gunnar Solskjærs menn. Romsdalingene kjørte over Brann, selv om de sparte spillere som Magnus Eikrem og Petter Strand til returoppgjøret i Europa League.

Molde har den beste målforskjellen i Eliteserien. De er virkelig i form foran mål. Moldenserne har scoret 30 mål på de ti siste kampene, og de er ubeseiret i de fem siste kampene foran egne fans.

Ole Gunnar Solskjær vet hvordan han skal tilnærme seg kamper som dette. De må tette igjen bakover, for skulle Hibs score ett mål vil Molde trenge to. Det burde ikke være noe problem. De har nemlig holdt nullen i fem av de siste ti kampene.

Hibs kan skape trøbbel for Molde-forsvaret. Det har tross alt vært scoret 60 mål for og imot klubben på de siste 14 kampene.

Martin Ellingsen er skadet hos Molde, men han har vært ute hele sesongen. Hibs mangler målvaktene Adam Bogdan og Ofir Marciano. Begge er skadet. Darren McGregor er usikker.

Dette blir garantert tøft og jevn, og Hibs kommer med mer hvile på nøkkelspillere, mens Molde hadde avgjort sin seriekamp til pause. Molde er favoritter, og klarte seg godt på bortebane. De må vinne denne kampen for å gå videre i ordinær tid, og det tror jeg de gjør. Men det blir ike enkelt. Neil Lennon er en rutinert manager. Han har tidligere ledet Celtic i Europa, så han har erafring fra denne typen kamper.

Jeg tror det står uavgjort til pause, men at Molde viner etter ordinær spilletid. Det gir fine 4,25 i odds. Spillestopp er klokken 2040.