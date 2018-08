Flott odds på Odd-seier

Vi tar fatt på en ny uke. Det er både kamper fra England, Spania, Italia og Norge denne mandagen. Med andre ord en innbydende meny. Særs spennende blir det å se Atlético Madrid i årets første seriekamp borte mot Valencia. I England er spørsmålet om Liverpool kan fortsatte fremgangene i årets første bortekamp? Vi gir deg svaret på det meste denne mandagen!

NB! Utrolige 67 millioner kroner i Vikinglotto-potten på onsdag. Her kan du levere kupongen!

Bodø/Glimt – Odd 2,10 – 3,25 – 3,05 B (Spillestopp kl. 1855)



Glimt har kun tapt én av de siste syv seriekampene, men fire av kampene har endt uavgjort. Bodøværingene tok sin første seier siden mai da de slo Kristiansund 3–0 på Aspmyra sist helg. I den kampen var nordlendingene det beste laget fra start til slutt, og de tok tre fortjente poeng.

Kjetil Knutsen sine menn har tatt tre av fire seire denne sesongen hjemme i Bodø, men hjemmestatistikken denne sesongen er langt fra imponerende. De står med 3-3-3. Det gjør dem til det tredje dårligste hjemmelaget i Eliteserien.

Morten Konradsen har kommet tilbake til Glimt etter et drøyt år i Rosenborg. Han kan få sjansen i kampen mot telemarkingene. Trond Olsen har forlatt Bodø, og skal spille for Sogndal i 1. divisjon.

Odd har spilt to uavgjorte kamper etter sommerpausen. De spilte 1–1 borte mot Kristiansund og 2–2 hjemme mot Godset. Mot Strømsgodset rotet de vekk en 2-0-ledelse i annen omgang. Jeg tror de vil slå tilbake borte mot et Glimt-lag de har hatt et brukbart tak på de siste sesongene.

Odd har nemlig kun tapt én av de siste syv kampene mot Bodø-laget. Da lagene møttes i Skien i april, var det to jevngode lag som slet med å få ballen i mål. Et flott frisparkmål fra Espen Ruud sørget for seier til hjemmelaget, og de helgule måtte dra tomhendt fra Skagerak Arena. Det var Glimts femte tap på rad i Skien.

I Bodø har det ikke gått stort bedre. De har tapt to av de tre siste hjemmekampene mot Odd, og jeg tror de taper igjen mandag kveld.

Skien-laget har riktignok slitt på bortebane denne sesongen. De har kun vunnet én av åtte bortekamper så langt. Det pussige er borteseieren kom på Aker Stadion mot Molde som er Eliteserien beste hjemmelag denne sesongen.

Problemet til Odd har vært å score på bortebane. Målforskjellen viser 6–13. Det er bare to lag som har scoret færre mål på bortebane enn telemarkingene.

Defensivt derimot har de vært bra. Det er bare fire lag i Eliteserien som har sluppet inn færre mål borte fra egne fans.

Odd-trener Dag-Eilev Fagermo har fått inn André Sødlund fra Sandefjord og Andreas Nordvik kommer fra den danske 1. divisjonsklubben Fredericia. Thomas Grøgaard og John Kitolano har forlatt Skien til fordel for henholdsvis Brann og Wolverhampton.

Odd ligger foreløpig på tiendeplass i Eliteserien, tre poeng foran Glimt. Jeg tror de øker forspranget mandag. Med tanke på at Odd har en såpsass bra statistikk mot Glimt, så synes jeg 3,05 for borteseier er greit betalt.

Klikk her for å levere dette spillet