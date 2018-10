Flott odds på poengdeling

De to neste ukene skal det være landskamper i Nations League og det betyr at det er opphold i alle de store ligaene rundt omkring i Europa, inkludert Eliteserien her hjemme. Det bærer da også mandagens langoddsprogram preg av. Det spilles riktignok en kamp i Allsvenskan, men ellers er det Ligue 2, Segunda og 2. bundesliga som gjelder. I tillegg er NHL i gang og herfra er det tre kamper på mandagens liste, alle spilles mandag kveld.

GIF Sundsvall - Kalmar U 3,25 (spillestopp kl 18.55)





Denne kampen avslutter den 25 serierunden i Allsvenskan. AIK troner overlegent på toppen selv om de kun klarte 1-1 hjemme mot Ørebro i går. De har åtte poeng ned til Hammarby på 2. plass. Det er også en viss spenning i bunnen. Men verken Gif Sundsvall eller Kalmar har særlig mye å spille for.

Hjemmelaget har uansett gjort en flott sesong. Ligger på 7. plass med 37 poeng, men det er for langt opp til 3. plassen. 13 poeng er alt for mye tross kveldens hengekamp. Er noenlunde like gode hjemme (5-4-3) som borte (5-3-4). 1-1 hjemme mot Djurgården og 0-0 borte mot Malmö i sine to siste seriekamper. Både David Myrestam og Juanjo Ciercoles er tilbake etter karantene i kveld, men toppscorer Linus Hallenius (14 seriemål) er usikker.

Kalmar ligger på 10. plass med 29 poeng og det er nok litt under forventet for laget. Det er uansett ni poeng ned til Brommapojkarna på kvalikplassen, så nedrykksstrid blir det ikke. Som vanlig tar Kalmar flest poeng hjemme på Guldfågeln Arena (4-4-4), borte er tallene mer moderate (4-1-7). Rasmus Elm soner karantene i kveld, og er par tre spillere er ute med skade.

Kalmar vant tilsvarende oppgjør med 3-1 forrige sesong, mens begge de to før det endte 1-1. Gif Sundsvall er satt til for stor favoritt i kveld (1,80). Uavgjortoddsen frister langt mer og 3,25 på uavgjort spilles på en laber oddskveld.

