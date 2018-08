Forest vinner på hjemmebane

Vi traff på ett av to oddstips mandag. Aston Villa leverte i serieåpningen på bortebane mot Hull. Det ga 2,40 i odds. Vi bommet grovt på Brann-Start-kampen. Vi hadde U, men bergenserne slo til med en 4-1-seier.

Det er et fyldig oddsprogram denne tirsdagen. Det spilles blant annet syv kamper i Mesterliga-kvaliken, to kamper i Mesterskapserien i England og fem kamper fra 3. liga i Tyskland. Samt det spilles én kamp i 1. divisjon, hvor Kongsvinger møter Sandnes Ulf hjeme på Gjemselund.



Nottingham Forest - WBA 2,20 - 3,00 - 2,90 H

Nottingham Forest startet sesongen med å spille 1-1 borte mot Bristol City lørdag. Det er slett ikke noe dårlig resultat. De slapp inn et mål allerede etter fem minutter, men den nordirske landslagsspilleren Daryl Murphy utlignet i annen omgang.

Manager Aitor Karanka var ikke imponert over det Forest-laget presterte i første omgang, men de løftet seg i annen omgang. Det var flere av nykommerne som viste seg frem, spesielt angriperen Gil Dias.

For første gang på lenge ser Nottingham Forest ut som en opprykkskandidat denne sesongen. Det er flere som sammenligner dem med Wolverhampton, og det er klare likhetstrek mellom Forest og måten Wolves hentet inn nye spillere før forrige sesong.

Skogvokterne har vist muskler i sommerens overgangsvindu. De har handlet elleve nye spillere for drøyt 260 millioner kroner.

Forest knuste klubbens overgangsrekord da Joao Carvalho ble hentet fra Benfica, men han er bare én av flere spennende spillere som har ankommet City Ground den siste måneden. Diogo Goncalves er kommet på lån fra Benfica, Gil Bastiao Dias er på lån fra Monaco, mens Hillal Soudani er hentet fra Dinamo Zagreb. I tillegg har de skaffet seg spillere med solid erfaring fra Premier League. Jack Colback (Newcastle), Lewis Grabban (AFC Bournemouth) og Michael Dawson (Hull City og Tottenham).

Forest har vist bra takter i sesongoppkjøringen. De tapte kun én kamp, og det var mot det spanske La Liga-laget Real Betis. Det virker som Karanka har fått på plass et lag som kan tette igjen bakover og kontre når de får sjansen.

NB! Utrolige 41 millioner kroner i Vikinglotto-potten på onsdag. Her kan du levere kupongen!

West Bromwich Albion ble degradert fra Premier League etter sist sesong, og de er en av de største oppryksfavorittene i Mesterskapserien denne sesongen. Serieåpningen viste imidlertid at de kan få det tøft.

De tapte nemlig 1-2 hjemme mot Bolton som er ventet å kjempe i nedrykkskampen denne sesongen. Det var en gedigen nedtur, og jeg tror de kan få problemer mot Forest på bortebane tirsdag.

West Brom to viktige offensive spillere i Nacer Chadli og Salomon Rondon. Begge er på vei vekk fra The Hawthornes. Det er likevel noe positivt.

Dwight Gayle har signert for West Bromwich, og skal være en god signering for the Hammers. Mens vi skriver dette har dagens bortelag dog mistet Salomon Rondon, til Newcastle, i en byttehandel mot nevnte Gale.

Harvey Barnes scoret for WBA i lørdagens kamp, og han viste tegn i den kampen til at han kan bli en stjerne i Mesterskapserien denne sesongen.

West Brom var ubeseiret i sesongoppkjøringen, og de viste i kampene før sesongen at de kan vinne kamper, men da må de våkne opp snart.

Jeg tror fortsatt det er for mye uavklart i WBA. Det er forstyrrende. Forest vil bygge videre på den brukbare seriestarten. De trenger litt mer tid på å kjøre inn laget, men det virker som de er kommet lenger enn West Brom som antakeligvis vil oppleve at flere spillere forsvinner før overgangsvinduet stenger.

Sist disse lagene møttes var i en sesongoppkjøingskamp i 2014. Den gangen vant Forest 1-0.

Jeg tror Nottingham tar en ny seier tirsdag, til tross for at West Brom har vunnet de tre siste kampene på City Ground, uten å slippe inn mål.

Nottingham Forest har en fantastisk statistikk i sesongåpningene på hjemmebane. De har kun tapt én av de siste 21 kampene. Det var tilfeldigvis mot West Brom i 2009-2010-sesongen.

Daryl Murphy scoret for Nottingham i sesongåpningen, og han har en bra statistikk i august. Nordiren har scoret i fire av hans siste fem kamper i Mesterskapserien for Forest. Han vil antakeligvis få en sentral rolle også i tirsdagens match.

En som ikke får det er den offensive midtbanespilleren Hillel Soudani, som kom fra Dinamo Zagreb i sommer. Han er skadet. Forest har imidlertid mer enn nok kvalitet i stallen til å slå et WBA-lag som ikke har funnet formen.

2,20 i odds på hjemmeseier mener jeg er ok.

Klikk her for å levere dette spillet