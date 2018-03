Formsterke Blackburn jakter Championship-retur

Det er siste dag av landslagspausen i fotball og den kommende helgen kommer virkelig til å bli fantastisk. Frem til det får vi ta til takke med litt magrere utvalg, men det finnes noen høydepunkter i League One og nattens NHL.

Leksand innfridde ikke onsdag og vi endte opp uten tilbakebetaling.

Dagens dobbel, innleveringsfrist klokken 20.25.

Blackburn + Empoli, samlet odds 3,04.

Blackburn - Bradford (0-1), H 2,10

Her er spillet at Blackburn vinner med to mål eller mer. Og Tony Mowbrays menn er i storform om dagen, de har tatt 16 poeng på de siste seks kamper og tre av disse er vunnet med to mål eller mer. Det er tre lag som kjemper om de to direkte opprykksplassene og Rovers har ikke råd til mange feilsteg i den intense kampen om Championship-plass.

11-6-2 er deres formidable tall på hjemmebane og hele ni av de elleve seirene har vært med to måls margin eller mer. Kaptein Charlie Mulgrew er tvilsom, men er ventet å startet. Ellers er Whittingham, Nyambe og Chapman alle utilgjengelige.

Bradford fikk på sin side en ende på den tre kamper lange tapsrekken da de slo Gillingham 1-0 forrige runde. Dermed fornyet de playoffhåpet sitt, opp til sjetteplasserte Peterborough skiller kun fire poeng.

Bradford har vært gode på reisefot hele sesongen og 9-3-7 er solide tall. Også de har en håndfull spillere ute, deriblant svært viktige Jake Reeves og Tyrell Robinson.

Blackburn er i kanonform om dagen og har ikke råd til feilsteg. Vi tror de fortsetter den gode trenden på hjemmebane og vinner komfortabelt med minst to mål - og spiller handicapseier til 2,10. Denne må kombineres og vi ser til Italia.

Empoli - Salernitana, H 1,45

Hjemmelaget virker å ha sikret en avgjørende luke i toppen av Serie B, med tre seire på rad har de plutselig seks poeng ned til første plass som ikke gir direkte opprykk. På hjemmebane ha de vært ligaens beste så langt, 11-4-1 er formidable tall.

Gjestene er på sin side i kanonform med ti poeng på de siste fire kamper, men alle disse har vært mot motstandere fra nedre halvdel av tabellen. Formkurven har sendt dem inn i periferien av playoff-diskusjonen, men det virker å være noe for langt opp.

Også gjestene er best hjemme, 4-6-6 er bortetallene.

1,45 er kanskje ikke særlig sexy på en slik kamp, men vi tror på hjemmeseier og det får duge som kombinasjonsobjekt på en så mager dag. Totaloddsen blir 3,04.

