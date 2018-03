Fortsatt håp for Chesterfield

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Det er ingen tvil om at kamputvalget på Langoddsen søndag, bærer preg av den landslagspausen vi er inne i. Det er kamper fra Serie B og Segunda i Spania som dominerer kamputvalget, ispedd et par kamper fra League One og League Two i England. Så er det verdenscupavslutning for skiskytterne med fellesstart for både kvinner og menn i Tyumen, Russland.

Chesterfield - Notts County H 3,20 (spillestopp kl 14.25)





League Two. Med tre kamper tilgode på lagene foran seg, er det fortsatt håp for nestjumbo Chesterfield. Ligger altså nest sist og på direkte nedrykk med totalt 31 poeng og har seks poeng opp til Grimsby på sikker plass og tre kamper tilgode. 3-1-6 på de ti siste seriekampene og totalt 6-3-10 hjemme på Proact stadium i Chesterfield. Manager Jack Lester kan glede seg over at Louis Reed er tilbake etter to kampers karantene, men må klare seg uten Ian Evatt, Jordan Sinnott og Robbie Weir som alle er ute med skader.

Det er bedre stilt med Notts County som ligger på 4. plass med totalt 66 poeng. De tre øverste lagene i League Two rykker direkte opp til League One, mens lagene fire til sju til playoff om den siste opprykksplassen. Med en kamp til gode på tredjeplasserte Wycombe har Notts County tre poeng og bedre målforskjell, så tre poeng i dag vil sende laget opp på 3. plass. Men bortetallene totalt er ikke bedre enn 6-7-6, formen viser 4-3-3 på de ti siste seriekampene. Dog ikke bedre enn 1-2-2 på de fem siste bortekampene, herunder 0-1 tap mot tabelljumbo Barnet. Ben Hall er på landslagsoppdrag, ellers har manager Kevin Nolan ingen fravær i sitt mannskap.

Chesterfield må gå for tre poeng og når oddsene er satt slik de er, er det ingen tvil om at hjemmeoddsen lokker mest. Vi setter pengene på Chestefield.