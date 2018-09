Frankrike utnytter tyskernes rufsete form

Nations League sparkes i gang med ni kamper på torsdagens oddsprogram. Turneringen består av alle UEFAs 55 nasjonale forbund, som igjen har blitt delt opp i fire divisjoner som er rangert etter FIFA-rankingen. Nations League skal erstatte tidligere uinteressante privatlandskamper. I tillegg er det drøssevis med kamper fra Champions League i ishockey, og natt til fredag spilles det tre kamper i Serie A i Brasil og det er serieåpning i NFL.

Tyskland – Frankrike B 2,65 (spillestopp kl 20.40)







På torsdag møtes to av favorittene til å vinne Nations League på Allianz Arena i München. Tyskland og Frankrike er i samme gruppe i Nations League.

Tyskland vil helst glemme VM i Russland fortest mulig. De gikk fra å være verdensmestere i 2014 til å ryke ut av gruppespillet i 2018. Det var tyskernes verste VM siden 1938, Den gangen kom VM-exiten allerede i første runden.

Mesut Özil annonserte like etter mesterskapet at han ikke lenger ville spille for Tyskland etter bråket i forbindelse med at han ble avbildet sammen med den tyrkiske presidenten Erdogan. Arsenal-stjernen uttalte at han følte seg rasistisk behandlet.

Til tross for kaoset de siste månedene har Joachim Löw beholdt jobben, men han er under press. Nå må Löw vise at han er den rette mannen til å løfte Tyskland igjen.

Löw gjør noen endringer. Det han ble mest kritisert for før og etter VM var at han ikke tok ut Manchester City-spilleren Leroy Sane. Han er inne i denne troppen.

Også Manuel Neuer, Toni Kroos og Thomas Müller er i troppen til Nations League-kampen mot Frankrike, sammen med nykommere som 19 år gamle Kai Havertz, Thilo Kehrer som bare er 21 år og 25-åringen Nico Schulz.

Frankrike på sin side gikk hele veien til topps i Russland og ble verdensmestre, men de trenger ikke å se lenger enn til Tyskland for å se at veien fra suksess til fiasko er kort etter en VM-triumf.

Jeg tror imidlertid ikke at franskmennene tryner mot Tyskland. Didier Deschamps har tatt med seg de samme 23 spillerne som var i Russland til kampen på Allianz Arena. Dermed har han heller ikke denne gangen funnet plass til stjerner som Dimitri Payet, Alexandre Lacazette og Anthony Martial. Det franske landslaget har potensial til å dominere internasjonal fotball i mange år fremover.

Tyskland vil vise at de er bedre enn HVE de presterte i VM, men Frankrike er ingen walkover. De regjerende verdensmesterne har kun tapt én av de siste ni privatlandskampene mot Tyskland.

Franskmennene briljerte ikke i hver eneste kamp i VM, men de slo likevel ut Argentina, Uruguay og Belgia på veien til finalen, før vant mot Kroatia i finalen. Det forteller hvilken kapasitet det unge franske laget har. Denne gjengen kan vinne flere mesterskap fremover.

De mangler keeper Hugo Lloris som er skadet, men ellers stiller de med VM-laget. De skal være i stand til å vinne mot et tysk som fortsatt har rusk i maskineriet. Defensivt virker tyskerne sårbare. De mangler tempo i forsvarsrekken, og det kan de bli hardt straffet for mot Frankrike.

Tyskland var langt under pari i VM, og jeg ser ikke for meg at de skal heve seg så enormt så kort tid etter VM-fiaskoen.

Frankrike har kun tapt én av de siste 19 landskampene. Tyskerne på sin side har bare vunnet to av de siste ni landskampene, og de har tapt fire av dem. Jeg synes 2,65 i odds på borteseier til Griezmann & Co. frister i denne matchen. Spillestopp er klokken 2040.

