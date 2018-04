Fredrik Gulbrandsen og Salzburg kan overraske

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

Torsdagens langoddsprogram byr på første kamp i kvartfinalene i Europa League og ellers på en kvartfinale fra den danske cupen. Lillehammer tar imot Storhamar til den andre kampen i NM-finalen i ishockey, og ellers er det 12 kamper i NHL natt til fredag.

Lazio - FC Salzburg - begge lag scorer - ja 1,70 (spillestopp kl 21.00)

Lazio er i ferd med å gjennomføre en solid sesong i Serie A. Men stod med kun to poeng på de tre siste seriekampene, før helgens 6-2 seier hjemme mot tabelljumbo Benevento. Ligger på 5. plass med totalt 57 poeng og det skiller kun tre poeng opp til Roma på 3. plass. Steaua Bucuresti og Dynamo Kiev er slått på vei til kvartfinalen.

Den østerrikske serielederen vant sin gruppe i gruppespillet og gikk gjennom gruppespillet uten tap (3-3-0). Slo blant annet Marseille 1-0 i hjemmekampen da. Tok seg av spanske Real Sociedad i 16-delsfinalen etter å ha spilt 2-2 borte og vunnet hjemmereturen med 2-1. I åttedelsfinalen tok laget skalpen til Borussia Dortmund. 19-8-1 totalt i hjemlig Bundesliga, der laget leder med åtte poeng ned til serietoer Sturm Graz. Spissen Hwang må sone karantene i kveld og det borger for at Fredrik Gulbrandsen starter (han kom inn som innbytter i begge oppgjørene mot Borussia Dortmund)

1,67 i odds på Lazio mot sterke Salzburg fristet ikke mye. Vi merker oss at Salzburg scoret borte mot Real Sociedad i 16-delsfinalen (2-2) og borte mot Borussia Dortmund i åttedelsfinalen (seier 2-1) og 1,70 på at begge lag scorer på Stadio Olimpico i kveld, blir vårt valg i denne kampen.

RB Leipzig - Marseille H 1,75 (spillestopp kl 21.00)

Tyske RB Leipzig ble nummer tre i sin gruppe i Champions League i fjor høst og med tanke på at de øvrige lagene i den gruppen var Besiktas, Porto og Monaco var nok det litt skuffende for RB Leipzig. Tapte tre av seks gruppespillkamper der. Tok seg litt overraskende av Napoli i 16-delsfinalen etter å ha vunnet 3-1 borte, men røk 0-2 i returmøtet hjemme. I åttedelsfinalen holdt laget unna for russiske Zenit, etter å ha vunnet hjemmekampen med 2-1. Ligger på 4. plass i hjemlig serie med totalt 46 poeng og har ikke mer enn seks poeng opp til Schalke på 2. plass. Uten tap på de fire siste seriekampene og flotte 8-4-2 på hjemmebane. Midtstopper Willi Orban soner karantene i kveld, mens Ademola Lookman er cuptied.

Marseille er ferd med å gjennomføre en flott sesong i Ligue 1, selv om hjemmetapet for Lyon nest sist var litt skuffende. Slo tilbake i den første serierunden etter landslagspausen med 3-2 seier borte mot Dijon. Laget holder dermed 3. plassen (den siste som gir Champions League) med to poeng ned til Lyon. Tok seg greit av Braga i 16-delsfinalen, og hadde god kontroll på Athletic Bilbao i åttedelsfinalen. 9-4-3 er flotte bortetall i serien. Florian Thauvin er meget usikker.

1,75 på at tyske RB Leipzig tar første stikk er ikke allverden, men duger greit som et kombinasjonsobjekt med begge lag scorer i kampen mellom Lazio og FC Salzburg. Totalodds på denne dobbelen 2,98.

RB Leipzig er meget sterke hjemme