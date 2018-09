Fredrikstad får kamp om poengene

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Det er et innholdsrikt oddsprogram denne søndagen. Det er blant annet full serierunde i Eliteserien og 1. divisjon, i tillegg er det to spennende kamper i Premier League, hvor Wolverhampton møter Burnley og Everton tar imot West Ham på Goodison Park. Det er også kamper fra tysk Bundesliga og italiensk Serie A på oddsmenyen.

Fredrikstad - Fram Larvik 1,23 - 5,15 - 6,75 U (spillestopp kl. 1755)

Det er veldig jevnt i toppen av PostNord-ligaen avdeling 1. Kun ett poeng skiller førsteplassen til Fredrikstad FK og Raufoss på andreplass. Ned til tredjeplassen er det fem nye poeng for Asker og Alta ligger på en fjerdeplass på målforskjell. Bak der igjen halser Elverum og Grorud med kun ett poeng mindre.

For lagene som drømmer om opprykk er det ikke mulighet for særlig feilskjær mot slutten.

Serieleder Fredrikstad FK kjempet seg til en seier mot Odd 2 sist helg (3-2 borte) og skal nå ut mot Fram Larvik som på sin side kjemper mot nedrykksspøkelset. Laget er i poengnød, men ligger kun tre poeng bak en plass hvor de kan overleve i divisjonen.

Bortelaget kvittet seg med treneren i sommeren (Petter Belsvik), og den nye treneren Ørjan Berg Hansen har brukt tid på å snu skuta. Etter mange relativt gode kamper kom den første seieren på tre måneder sist helg mot Moss. Det ble til og med overbevisende 3-0.

Sist Fredrikstad tapte var i juli, men det har vært på hengende håret borte et par ganger. Hjemme har laget vært sikkert som banken siden det ble uavgjort mot Grorud 1.juli.



Norsk Tipping er veldig sikre på at det blir nok en hjemmeseier for Fredrikstad søndag klokken 18.00.

Fredrikstad-tips

Vi tror likevel at for oddsspillere er det verdt å se på uavgjortoddsen 4.95. Fram Larvik er nemlig det eneste laget som ikke har spilt uavgjort i årets Postnord-serie. Det er farlig å undervurdere et lag som spiller med ryggen mot veggen, og som har alt å vinne med ett poeng på en av de vanskeligste bortebanene i Norge.

Den motsatte kampen endte for øvrig 2-1 til Fredrikstad i mai.

