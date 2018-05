Fredrikstad må ikke komme bakpå

Sportspills øvrige onsdagsmeny:

Norsk fotballs store festdag er naturligvis det overskyggende høydepunktet på onsdagens langoddsprogram. Full runde i Eliteserien og full runde i OBOS-ligaen står på menyen. Men vi må heller ikke glemme at det også spilles finale i Europa League litt senere på kvelden mellom Marseille og Atletico Madrid og at det er ventet bortimot 30 000 tilskuere for å se serieleder Hammarby hjemme mot Malmö i Allsvenskan. I Postnord-ligaen, 2. divisjon avdeling 1, spiller Fredrikstad en meget viktig bortekamp mot Hønefoss.

Hønefoss - Fredrikstad B 1,67 (spillestopp kl 17.55)

Hønefoss rykket ned fra Eliteserien i 2010, men tok seg opp igjen til øverste nivå på direkten i 2011. Men holdt kun stand i Eliteserien i to sesonger og rykket ned igjen etter 2013-sesongen. Dog ble det nytt nedrykk fra OBOS-ligaen i 2015. Er altså nå i sin tredje sesong i 2.divisjon. Endte på 3. plass i sesongen 2016, mens det 10. plass forrige sesong. Har åpnet denne sesongen meget svakt i 2. divisjon avdeling 1 og tapt samtlige av sine fire første seriekamper.

Tradisjonsrike og populære Fredrikstad måtte ta den tunge veien ned fra OBOS-ligaen etter forrige sesong etter å ha røket for Notodden i playoff.

Fredrikstad med Per Mathias Høgmo som nyansatt trener åpnet som forventet sesongen med tre poeng etter 1-0 hjemme mot Asker og fulgte opp med 2-0 seier borte mot Moss. Så ble det 1-1 borte mot hjemmesterke Bærum, før det ble et meget overraskende 0-1 tap hjemme mot Mjølner forrige helg. Med en kamp tilgode på serieleder Raufoss (som har full pott og 15 poeng på sine fem første seriekamper), er det åtte poeng opp før kveldens hengekamp. Det betyr at det kun er seier som er godt nok for Fredrikstad i kveld.

1,67 i borteodds er ikke allverden, men Hønefoss har sett meget svake ut hittil. Vi setter derfor pengene på borteseier.

Mjøndalen - Ullensaker/Kisa H 1,90 (spillestopp kl 17.55)

2-0 seier hjemme mot Stabæk i cupens 3. runde forrige onsdag, ble fulgt opp med en sterk 1-0 seier borte mot Kongsvinger i serien søndag. Mjøndalen avanserte dermed til 6. plass på tabellen med totalt 10 poeng. Meget spesielle 5-3 i målforskjell på de sju første seriekampene. Røk på sitt foreløpig eneste tap borte mot Aalesund forrige søndag, da Adam Arnarson scoret seiersmålet for Aalesund to minutter på overtid. Snodig nok har Mjøndalen tilgode å vinne på hjemmebane denne sesongen. De tre spilte har alle endt uavgjort.

Ullensaker/Kisa ble søndag det første laget til å påføre Sogndal tap denne sesongen, da laget vant 2-0 hjemme på Jessheim. Vegard Skogheims gutter avanserte dermed til 4. plass på tabellen med totalt 12 poeng (3-3-1). Er ubeseiret på bortebane, men har ikke møtt noen av topplagene i sine tre første bortekamper (1-1 mot Jerv, 3-0 seier mot Nest Sotra og 1-1 mot Florø i forrige bortekamp).

Ineffektive Mjøndalen jager sin første hjemmeseier for sesongen her og det skal være gode muligheter for at den kommer. 1,90 på hjemmeseier er klart godkjent odds og kombineres med seier til Fredrikstad. Totalodds 3,17.