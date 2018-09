Fredrikstad takler presset i «seriefinalen»

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Søndagens langoddsprogram byr på seks kamper fra Eliteserien, sju kamper fra OBOS-ligaen og to kamper fra Premier League. I tillegg er det flere interessante kamper i både La Liga og Serie A, og det spilles toppoppgjør i Allsvenskan mellom AIK og Hammarby. Det er også toppoppgjør i norsk 2. divisjon mellom Raufoss og Fredrikstad og det er kamper i Eliteserien håndball for kvinner og i Eliteserien i ishockey.

Raufoss - Fredrikstad B 2,45 (spillestopp kl 15.55)







Denne søndagen er en av de mest interessante kampene på langoddsprogrammet hentet fra 2. divisjon avdeling 1. Raufoss møter Fredrikstad til «seriefinale» på Nammo stadion.

Det er kun ett poeng som skiller lagene før søndagens toppkamp på Toten. Fredrikstad topper tabellen med 42 poeng, ett poeng foran Raufoss som innehar annenplassen. Asker lusker like bak dem på tabellen med 38 poeng, men de har spilt én kamp mer.

Med seks kamper igjen av sesongen ser det ut som opprykkskampen skal stå mellom FFK og Raufoss.

Raufoss fikk en flying start på sesongen. De vant de fem første seriekampene og ledet ligaen med seks poeng ned til annenplassen. Etter fem serierunder var luken ned til Fredrikstad hele syv poeng.

Det var en stund vanskelig å se hvem som skulle utfordre Raufoss i opprykkskampen, men etter en fantastisk start kom motgangen for opplendingene.

De tapte 0-1 borte mot Asker, spilte 1-1 hjemme mot Moss, spilte 1-1 i Fredrikstad og tapte 1-2 hjemme mot Mjølner.

Totningene er inne i sin tøffeste periode. Nå er det returmøter mot de samme lagene de snublet mot i mai.

I forrige hjemmekamp spilte Toten-laget 3-3 mot Asker, en kamp hvor Raufoss skulle ledet 3-0 etter den første halvtimen, men istedet slapp de Asker inn i kampen igjen. Den siste kampen til Raufoss endte 2-2 på Melløs mot Moss. I den kampen var totningene heldige som ikke fikk straffespark mot seg i annen omgang.

Forrige søndag lanserte vi spill på at Fredrikstad skulle spille uavgjort mot nedrykkstruede Fram, og det tipset gikk inn. FFK skuffet stort og klarte bare 1-1 på hjemmebane, etter å ha fått mål mot seg på tampen av kampen, i en kamp de dominerte fra start til slutt. Sjansestatistikken viste nemlig 12-1 i målsjanser til hjemmelaget.

Raufoss har hatt lite skader og suspensjoner, og har derfor kunnet stille med samme startellever i de fleste kampene. Faktisk har hele ni spillere startet i minst 19 av 20 serierunder. Nå står flere i fare for å få karanterer, og det kan betydning i de siste serierundene.

Totningene har et ungt lag, og det har vært merkbart når de har møtt motgang. De mangler en tydelig ledertype som tar tak når det butter imot. Det hadde de trengt mot Fredrikstad.

Det som likevel gir størst grunn til bekymring er at de har vært slurvete defensivt i de siste kampene. De slapp kun inn 14 mål på de 18 første kampene. Nå har de sluppet inn fem mål på to kamper. Og det er juniorfeil som ødelegger for dem. De tåler ikke å gjøre mange slike før de blir hardt straffet av et lag som Fredrikstad.

Selv om resultatene har svingt litt den siste måneden, så er Raufoss fortsatt det nest beste hjemmelaget i avdeling 1. De har tatt 23 poeng på ti hjemmekamper. Asker er det eneste laget som har tatt mer poeng enn dem foran egne fans. De har tatt 24 poeng på Føyka.

Håvard Åsheim har knapt spilt en A-lagskamp på venstreback, men han kan bli Ludvig Begbys erstatter i toppkampen mot Raufoss. FFK-treneren har få alternativer på venstrebacken dersom Begby ikke rekker søndagens toppkamp.

Heller ikke midtstopper Mislav Leko trente med resten av troppen fredag, men både Høgmo og det medisinske apparatet slår fast at Leko etter alle solemerker blir spilleklar.

Ryan Dogman er eneste på skadelisten hos Raufoss, men han har vært ute hele høstsesongen.

Det er ventet publikumsrekord og kanskje rundt 2500 tilskuere på Nammo stadion søndag ettermiddag og Raufoss har vist solid form på hjemmebane denne sesongen. Nå møter de opprykksfavoritt Fredrikstad som er 2. divisjons beste bortelag så langt.

I vårkampen i plankebyen hadde lagene hver sin omgang, men Raufoss var nærmest seieren. De brente straffespark og dominert annen omgang. Aristokratene har forsterket laget siden sist lagene spilte mot hverandre. De har i løpet av sommeren fått inn Andreas Aalbu og tidligere Aalesund-kaptein og Fulham-spiller Sakari Mattila.

Jeg tror det unge Raufoss-laget får problemer mot Fredrikstad søndag. Østfold-laget har en bred tropp med mange spillere som har erfaring fra Eliteserien. Det er viktig i denne typen kamper. Det er samtidig Per-Mathias Høgmos menn som har mest å tape, men jeg tror imidlertid at de takler presset.

2,45 i odds på borteseier til Fredrikstad er greit, og vi setter pengene på et singelspill denne søndagen.



