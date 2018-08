Frekk onsdagsdobbel til pen odds

Sportspills øvrige onsdagsmeny:

Onsdagens langoddsprogram byr på tre avgjørende kamper i playoff til Champions League, fire kamper fra den andre runden av den engelske ligacupen og hengekampen mellom Jerv og Aalesund i OBOS-ligaen. I tillegg spilles det fire kamper i MLS natt til torsdag.

Reading FC – Watford 4,10 – 3,50 – 1,65 B (spillestopp kl. 2055)

Reading står fortsatt uten seier i Championship denne sesongen, men de har vist tegn til bedring i de to siste kampene.

Den siste halvannen uken har de møtt Blackburn og Aston Villa på bortebane, og de spilt uavgjort i begge kampene. Mot Blackburn endte kampen 1-1, mens i helgen spilte Reading 2–2 mot Villa.

Paul Clement sine menn jakter nå en seier, men de får det ikke lett mot et Premier League-lag som viser fantastisk form. Watford har nemlig vunnet alle de tre første kampene i Premier League.

De siste ukene har The Royals vist litt mer offensivt, og de har spillere som kan straffe Watford, spesielt på kontringer. Problemet er at Reading fortsatt er svake defensivt. Det burde gjøre Clement bekymret når de skal møte et lag som har vist at de er hvasse fremover på banen.

Det er greit å merke seg at Reading har gjort det bra i ligacupen de siste sesongene. De har kun tapt tre av de siste ti kampene i ligacupen, og de har vunnet fem av de siste seks ligacupkampene som er spilt hjemme på Madejski Stadium siden 2016.

Men: De tapte den eneste kampen mot Premier League-motstand i den perioden.

Watford på sin side har slitt i ligacupen de siste sesongene. De har tapt de siste fire kampene i denne turneringen.

Selv om Watford skulle hvile noen av nøkkelspillerne sine, så burde de ha gode muligheter til å vinne mot Reading.

Watford-sammendrag

De er et av fire lag som har full pott etter tre kamper i Premier League. London-laget har virket solide. De har vært trygge med ballen, skapt mange sjanser og scoret mål. Defensivt har de imidlertid ikke vært så gode som resultatene skulle tilsi.

Det er to lag som har sine styrker offensivt som møtes i onsdagens ligacupmatch. Reading har vært mer effektive offensivt de siste ukene, og siden Watford ligger an til å spare noen av sine sentrale spillere vil de antakeligvis bli en ganske jevn match.

Tom Cleverley, Younès Kaboul og Ben Wilmot er alle ute hos Watford, i tillegg ligger også Nathaniel Chalobah og Gerard Deulofeu an til å gå glipp av ligacupkampen. Adrian Mariappa og Isaac Success derimot kan få sjansen fra start. Begge startet på benken i helgen.

Reading mangler Jordan Obita og Garath McCleary. Manager Paul Clement vil trolig gjøre noen endringer på laget, så spillere som John Swift, Liam Kelly og Marc McNulty ligger an til å komme inn.

Watford har vunnet de to siste innbyrdes oppgjørene mot Reading. I tillegg har de spilt fem bortekamper på rad mot Reading uten å tape. De viser fin form i Premier League, og jeg tror de vinner mot Reading. Oddsen er 1,65. Dette er litt for lite til å brukes som singel, så vi tar den inn i en dobbel.

DC United – Philadelphia Union 1,90 – 3,35 – 3,10 (spillestopp kl. 0155)

DC United var ubeseiret i fem kamper på rad før mandagens kamp mot NY Red Bulls. De tapte bortekampen i Harrison 0–1. Natt til torsdag skal de forsøke å komme tilbake på vinnersporet når Philadelphia Union kommer til den amerikanske hovedstaden.

Philadelphia viser strålende form. De har vunnet de fire siste kampene i MLS og i cupen, og de har klatret opp til femteplass på tabellen i Eastern Conference.

DC United spilte en bra kamp i New York på mandag. De forsvarte seg kollektivt, og de ga alt offensivt. Statistikken etter kampen viste at begge lagene hadde hatt fire skudd på mål, og de hadde hatt ballen omtrent like mye. Det var imidlertid bare NY Red Bulls som klarte å få ballen i mål, og når alt kommer til alt så er det det som teller.

Det er viktig for Wayne Rooney & Co. ikke å gå på et nytt tap natt til torsdag. Da risikerer de å havne for langt bak på tabellen til å kapre en playoffplass. Det er nemlig kun de seks beste lagene i hver conference som spiller sluttspill i MLS, og DC United ligger seks poeng bak Montreal som innehar den siste sluttspillplassen i øyeblikket.

Også kampen mellom Philadelphia Union og New England Revolution endte 1–0.

Brasilianske IIsinho startet på benken enda en gang. Han har vært skadet og er fortsatt ikke klar til å spille en hel kamp. Uten den tidligere Shaktar-spilleren på banen er Union et betydelig tammere lag offensivt.

DC United har fått et løft etter at den nordligere Manchester United-stjernen Wayne Rooney kom inn, men det er Asad og Mattocks som er toppscorere i klubben. Begge har ni scoringer så langt. Acosta er den kreative kraften i laget, og han har ni målgivende pasninger hittil denne sesongen. Med IIsinho ute må Philadelphia stole på Burke som nå har syv MLS-scoringer. Det er en tidligere Rosenborg-spillere som strør om seg med målgivende pasninger i Union. Dočkal har åtte målgivende pasninger så langt.

DC Uniited mangler Kemp, DeLeon, Ousted og Kelly. Alle er ute med skader. Gjestene har ingen nye skader.

Jeg forventer meg en jevn kamp i Washington natt til torsdag, men jeg tror DC United slår tilbake i denne matchen. Wayne Rooney har et vinnerinstinkt som fortsatt er intakt, og jeg tror han har en positiv innvirkning på laget. 1,90 for hjemmeseier er ok. Jeg bruker den i en dobbel.

Onsdagens dobbelttips er Watford + DC United. Denne kombinasjonen gir 3,13 i odds. Spillestopp er kl. 2040.

