Frekke outsiderspill i Italia

Søndagens langoddsprogram har sitt klare høydepunkt i Premier League-oppgjøret mellom Liverpool og Tottenham. I tillegg er det meget spennende om Alexander Sørloth får sin debut for Crystal Palace. I Spania er det blant annet byderby mellom Espanyol og Barcelona og i Frankrike er det toppkamp mellom Monaco og Lyon.

Bologna - Fiorentina H 2,70 (spillestopp kl 14.55)





De tre siste kampene på tippekupongen er alle hentet fra Serie A i Italia. Fem tap på de sju siste seriekampene for Bologna som ligger på 12. plass med totalt 27 poeng. Det er dog god klaring ned til Spal under streken på 17 poeng. Moderate 3-3-5 på hjemmebane. Simone Verdi er ute med skade, ellers er det ingen problemer for Bologna.

Til tross for tre hjemmekamper på de fire siste seriekampene, står Fiorentina uten seier på disse. Sist helg ble det et meget skuffende 1-4 tap hjemme mot nestjumbo Verona. Ligger på plassen foran Bologna på tabellen med totalt 28 poeng. Germán Pezzella soner karantene søndag, ellers er det ikke rapportert om øvrige skader. Totalt 3-3-5 på bortebane.

0-1-2 på de tre siste tilsvarende oppgjørene. Men at bortesvake og formløse Fiorentina skal stå som favoritt her, kan jo ikke være riktig. Hjemmeseier til 2,70 spilles.

Udinese - AC Milan H 2,95 (spillestopp kl 14.55)





Massimo Oddo har gjort en strålende jobb med Udinese etter at han overtok laget i november i fjor. Faktisk er Udinese tredje best på formtabellen i Serie A sett til de ni siste serierundene. Kun ett tap står laget med i denne perioden (6-2-1). Har avansert til 9. plass med totalt 32 poeng. 5-1-5 totalt på hjemmebane. Forsvarsspilleren Samir soner karantene etter sin utvisning i bortemøtet mot genoa forrige helg.

Hardtsatsende AC Milan med en svært skuffende sesong hittil, men formen er i det minste oppadgående. Ti poeng på de fire siste seriekampene og tre strake seire nå. Har avansert til 7.plass, men det er fortsatt hele ti poeng opp til Inter på 4. plass. 4-2-5 er ingen imponerende bortestatistikk. Mannskapsmessig ser det bra ut.

3-0-1 på de fire siste tilsvarende og det er ikke lett å begripe hvorfor Milan er satt til 2,15 her mot et så formsterkt hjemmelag. 2,95 i odds på at oppturene fortsetter for Udinese er et opplagt valg i denne kampen.