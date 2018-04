Sportspills øvrige fredagsmeny:

Oddsdobbel: Fulham sender Sunderland ned i elendigheten

Oddssingel: Bortesvake Sevilla får trøbbel igjen

V65 Jarlsberg: Rauen med gaveløp

Digital Flax: Din guide til digitale Flax-lodd

Nyhet: Nettavisen kåret til Årets Ekommisjonær på hest

Fredagens langoddsprogram byr på kamper fra engelsk Championship, fra tysk Bundesliga og tysk 2. bundesliga, fra La Liga og fra dansk mesterskapsserie. I tillegg er det som vanlig full serierunde i franske Ligue 2 og en kamp fra Ligue 1. Det spilles også kamper i både Allsvenskan og Superettan, mens Nashville Predators og Winnipeg Jets innledet neste runde i sesongens Stanley Cup-sluttspill i NHL.

Fulham - Sunderland H pause - 1,52 (spillestopp kl 20.40)

Ettersom Cardiff røk 1-3 borte mot Derby tirsdag kveld, har Fulham kun ett poeng opp til Cardiff på andreplass og direkte opprykk når det gjenstår to serierunder i Championship. Godtgående Fulham har ikke tapt en seriekamp siden 16. desember i fjor og det tapet kom av alle ting borte mot tabelljumbo Sunderland (1-2). Siden den gang har laget spilt 22 seriekamper på rad uten tap (17-5-0) og avansert voldsomt på tabellen. Avslutter borte mot Birmingham, men er altså avhengig av at Cardiff enten avgir poeng borte mot Hull eller hjemme mot Reading i de to siste, for å kunne nå direkte opprykk. Bunnsolide 12-8-2 på hjemmebane. Fulham-manager Slavisa Jokanovic kan stille med uendret startellever og har kun Floyd Ayite på skadelisten.

Etter et meget skuffende 1-2 tap hjemme for Burton forrige lørdag, er det kun syltynn teori som kan berge Sunderland fra nedrykk for andre året på rad. Med to serierunder igjen å spille, er det seks poeng opp til Bolton, men samtidig også fire poeng opp til Barnsley og Burton på de to andre nedrykksplassene. Så selv om Sunderland skulle vinne sine to siste, så må også Bolton tape sine to siste. Totalt står Sunderland med 4-9-9 på bortebane. Duncan Whitmore, James Vaughan, Robbin Ruler, Tyias Browning, Bryan Oviedo og Donald Love er alle uaktuelle for Sunderland.

Fulham er i eventyrlig form og har fortsatt muligheten til direkte opprykk. Selv et desperat Sunderland, klarer ikke å stoppe Fulham fredag. 1,18 i odds på Fulham-seier er kjipe greier, vi hever risikoen litt og spiller Fulham til å lede til pause til noe mer fristenden 1,52 i odds.

Hoffenheim - Hannover 96 handikap fulltid 0-1 H - 1,62 (spillestopp kl 20.25)

Tysk Bundesliga og startkampen i den tredje siste serierunden. Unge Julian Nagelsmann (kun 30 år gammel) har fått veldig mye ros for trenerjobben han har utført med Hoffenheim. Tre serierunder før slutt er laget i posisjon til å ta seg inne blant topp fire (de fire øverste får plass i Champions League fra høsten av). Står med 49 poeng og har kun to poeng opp til Bayer Leverkusen på 4. plass. Har to av sine tre siste hjemme på Rhein-Neckar-Arena der laget står med flotte 9-4-2 denne sesongen. Råsterke 5-2 borte mot RB Leipzig sist helg.

Nyopprykkede Hannover 96 står med 36 poeng tre serierunder før slutt og har med det seks poeng ned til Freiburg på kvalikplass. med tanke på at også Mainz og Wolfsburg på plassene foran Freiburg står med 30 poeng, skal det svært mye til for at Hannover skal havne i nedrykkstrøbbel. Men borte presterer laget meget svakt og kun to bortekamper er vunnet denne sesongen (2-6-7). Formen er dessuten meget svak, kun en seier på de ni siste seriekampene (1-2-6).

Fromsterke og hjemmesterke Hoffenheim jakter Champions League og har vunnet 3-0, 6-0 og 2-0 i sine tre siste hjemmekamper. På en fredag med mange lavoddsere, tar vi sjansen på et handikapspill her. Med 0-1 fra start og minimum tomålsseier til Hoffenheim var hjemmeoddsen opprinnelig1,80. Fredag morgen er den satt ned til kjipe 1,62. På en fredag med magert med gode objekter, tar vi denne med i en dobbel med pauseledelse til Fulham likevel og det gir oss en dobbelodds på 2,46.