Full rulle med Start

Det er et strålende langoddsprogram vi har foran oss på 2. påskedag. Det er full runde i Eliteserien og det er serieåpning i OBOS-ligaen. I tillegg er det tilnærmet fulle serierunder i både Championship, League One og League Two i England. I Sverige er det som kjent oppstart i Allsvenskan denne påskehelgen.

Start - Sandefjord H 1,55 (spillestopp kl 17.55)

Nyopprykkede Start har satset hardt foran denne sesongen og imponerte stort med en overbevisende 4-1 seier hjemme over Tromsø i seriepremieren. Bortekampen mot Stabæk i andre serierunde ble avlyst. Solide 9-4-2 på hjemmebane i opprykkssesongen i fjor. Midtstopper Henrik Robstad er ute i flere måneder med skade og det betyr at trener Mark Dempsey må gjøre endringer i forsvaret. Espen Børufsen (innbytter i åpningskampen) er uaktuell i kveld. Kevin Kabran er usikker.

Nedrykkstippede Sandefjord "innfridde" forventningene til fulle med 0-5 tap borte mot Molde i seriepremieren. Hjemmekampen mot Ranheim i andre serierunde ble avlyst. Meget svake 3-1-11 på bortebane forrige sesong. Forsvarssjef Christer Reppesgård (29 seriekamper fra start) var ikke med mot Molde, men er klar igjen i kveld.

Basert på resultatene i åpningsrunden, bør alt ligge til rett for en ny hjemmeseier i Kristiansand og hjemmeseier til 1,55 i odds spilles.

Mjøndalen - Florø H 1,57 (spillestopp kl 17.55)

En svak første halvdel av forrige sesong, gjorde sitt til at Mjøndalen aldri var med i kampen om direkte opprykk forrige sesong. En sterk høstsesong gjorde at laget endte på 3. plass (9-0-1 på de ti siste seriekampene) og Mjøndalen er blant opprykksfavorittene også denne sesongen. Har mistet Amahl Pellegrino til Strømsgodset, men likevel ser laget solid ut. 9-6-0 og 11-2-2 på hjemmebane de to foregående sesongene.

Florø imponerte i sin første sesong på dette nivået forrige sesong, spesielt med en flott vårsesong. Det butter dog kraftig i høstsesongen og laget bokførte kun en seier på de ti siste seriekampene. Endte med 5-2-8 totalt på bortebane. Storscorer Endre Kupen er forsvunnet til Bodø/Glimt. Han har blitt erstattet av den færøyske landslagsspissen Patrik Johannessen. Ellers rår trener Terje Rognsø over mye av det samme mannskapet som forrige sesong.

Florø vant tilsvarende kamp forrige sesong med 4-2, det vil overraske mye om Florø får med seg poeng denne gang. 1, 57 på hjemmeseier er vel som det må være. Favorittdobbelen med seire til Start og Mjøndalen gir oss en totalodds på 2,43.