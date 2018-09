Går Sparta på en Stjernen-smell?

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

Oddssingel: Kan dette bli noe annet enn uavgjort?

Oddsdobbel: Hjemmedobbel med Spania og Nord-Irland

V64 Jägersro: Lerum byr på en frekk V64-banker

V4 Rättvik: Lerum jakter ny lunsjsuksess i Sverige

Lotto lørdag: 34 ekstra Lotto-millionærer skal trekkes

Tirsdagens langoddsprogram preges fortsatt av landslagspausen. Det spilles syv kamper i Nations League, i tillegg til fem privatlandskamper. Blant annet skal Spania møte tapende VM-finalist Kroatia, og i London tar England imot Sveits. Utover dette er det kamper fra U21-kvaliken til EM, et par kamper fra EFL Trophy-turneringen, én kamp fra svensk Superettan og to spanske cupkamper. På ishockeyfronten er det to kamper i Get-ligaen, hvor Storhamar møter Stavanger Oilers og i Østfold er det derbymatch i Stjernenhallen mellom Stjernen og Sparta.

Stjernen – Sparta Sarpsborg B 2,15 (spillestopp kl 18.25)







Østfold-derby. Tirsdag braker det løs i Stjernehallen når Sparta gjester Fredrikstad i seriepremieren. Stjernen endte på nest sisteplass i Get-ligaen sist sesong, og unnslapp så vidt nedrykk.

Med signeringen av den meriterte treneren Bengt-Åke Gustafsson, er det ytterligere optimisme i Fredrikstad. Svensk har en solid CV. Han har tidligere spilt i NHL, og han har vært trener for det svenske landslaget.

Selv om Gustafsson er en legende i svensk ishockey, så er jeg ikke sikker på om det hjelper i Fredrikstad. Han har et bra lag å jobbe med, men har uttalt at han trenger tid til å få det samspilt. Den nye treneren har fått inn en rekke nye spillere blant andre Hampus Gustafsson (fra Storhamar), Peter Lindblad (fra Manglerud), Eirik Børresen (fra Stavanger) og Christoffer Larssen Berger (fra Kongsvinger). I tillegg er det kommet inn to nye backer i Albin Lindgren og Antti Kauppila som forsterker blålinjen til Fredrikstad-laget.

NB! 124 millioner kroner i Vikinglotto-potten på onsdag. Her kan du levere kupongen!

Den latviske backen Maksims Ponomarenko, som spilte 16 kamper for svenske Timrå i HockeyAllsvenskan sist sesong, er siste spiller inn i Stjernenhallen. Fredrikstad-klubben håper å få 21-åringen klar til tirsdagens seriepremiere mot Sparta.

Sparta og Sjur Robert Nilsen vil få problemer med å forsvare den sterke annenplassen fra forrige sesong. Backene Dylan Zink og Mikkel Søgaard er hentet inn. De har mistet Patrick Bovim, Troy Rutkowski og Kalle Ekelund. Mangler noe på backsiden.

Henrik Malmström har vært et ikon i Sarpsborg-hockeyen. Etter ti år i Sparta la han opp etter sist sesong. Også viktige Kyle Osterberg og Greg Wolfe er borte.

De nye imponertspillerne Scott Allen, Peter Quenneville og Martin Grönberg må levere fra dag én om Sparta skal henge med i toppen. Quenneville er hentet inn fra Aalborg. Han har også erfaring fra finske og tsjekkisk hockey. Scott Allen er kommet fra tyske Eispiraten Crimmitschau. Det virker som veteranene Tommy Kristiansen og Niklas Roest må ta mye ansvar denne sesongen.

NB! Lørdag trekkes det ut 34 nye Lotto-millionærer. Leverer kupongen her!

Bakerst kan Sparta stole på målvaktsduoen Samuel Ward og Jens Kristian Lillegrend. De er kanskje beste keeperduoen i Get-ligaen.

I tillegg til importene er Marcus Bryhnisveen (fra Stjernen) og Emil Martinsen Lilleberg (fra egen juniorstall) nye ansikter i Sparta-stallen.

Sparta har spilt seks treningskamper med variable resultater. Det har endt med seier borte mot M/S, borte mot Stjernen og borte mot Vita Hästen. Så har det endt med tap hjemme mot Stavanger og Stjernen og borte mot Frisk/Asker.

I treningskampen mot Stjernen tapte de hele 1-5 i Sparta Amfi, men da manglet de mange spillere. De vant 3-1 i Stjernenhallen en liten uke senere i oppkjøringskamp. Sparta går ikke på en ny Stjernen-smell, tror jeg.

Sparta har vunnet fire av de fem siste seriekampene i eliteserien. Om rollene blir de samme etter kampen tirsdag kveld gjenstår det å se. Lagene vant hver sin bortekamp under treningskampene før seriestart.

Minuset under oppkjøringen har vært at Sparta har slitt og sliter med skader. Til kampen mot Stjernen er det Kristoffer Karlsen og Kristian Østby som ikke finnes på lagoppstillingen. Mikkel Søgaard har vært borte en stund på grunn av hjernerystelse. Han er nå tilbake.

Det er mye prestisje i disse oppgjørene når lagene fra nabobyene møtes. Det er oftest de mest uforutsigbare kampene hele sesongen, men jeg tror Stjernen med ny trener og flere nye spillere trenger tid til å få laget samspilt.

Sparta har også gjort en del endringer i stallen, og offensivt skal viktige Wolf og Osterberg erstattes. Quenneville og Allen ser meget solide ut, og jeg tror Sparta vinner den første derbymatchen. Oddsen er 2,15. Spillestopp er klokken 1825.

Her kan du levere spillet