Garry Monk frelser Birmingham

Det er en fantastisk påskehelg i vente på langoddsen og Premier League stiller med en fantastisk runde som starter alt klokken 13.30 med Liverpool mot Crystal Palace. Ellers står godbitene i kø også i Spania, Tyskland og Italia, for å nevne noe.

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Oddstips 1: Glitrende sjanser for Benitez

Oddstips 2: Brighton har nesten gjort jobben

Tippekupongen: Manchester City tenker bare på Liverpool

Dagens singel 2, innleveringsfrist klokken 15.55.

Birmingham - Ipswich, H 2,10.

Plutselig var det lys i enden av tunellen for Birmingham, som vant 3-0 over Hull i den siste kampen før pausen, Garry Monks første seier som manager her, og dermed er bak Barnsley kun på målforskjell før runden. Og på hjemmebane har de slettes ikke vært ille så langt denne sesongen, 7-2-10 er tallene.

Garry Monk har en tilnærmet fulltallig tropp til disposisjon, Vassell og Grounds er eneste fravær.

The Tractor Boys ligger midt på tabellen og virker umotiverte, de to siste kampene er tapt og de har ingenting å spille for i sesongavslutningen. 7-3-9 er godkjente tall på reisefot, dog, men de har en skadeliste lengre enn et vondt år: McGoldrick, Gerken og Garner er blant de skadde.

Birmingham fikk en massiv opptur sist og Ipswich er helt ferdigspilte. 2,10 på hjemmeseieren er godkjent odds på et åpenbart spill.

Klikk her for å levere denne!