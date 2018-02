Gattuso har snudd Milan-skuta

Søndagens langoddsmeny er av det lekre slaget. Allerede klokken syv er det duket for OLs avsluttende øvelse sett med norsk interesse, når langrennsdamene skal gå sin tremil. Så baller det på seg med herlig fotball resten av dagen, i England er det ligacupfinale mellom Manchester City og Arsenal samt toppkampen Manchester United - Chelsea i ligaen. Dette krydres med deilige oppgjør fra resten av Europa.

Dagens dobbel, innleveringsfrist klokken 14.55.

Sampdoria + Under 2,5 mål i Roma - Milan, samlet odds 3,46.

Begge disse kan singelspilles om du så ønsker.

Under 2,5 mål i Roma - Milan, 1,82 i odds

Viktig kamp for begge lag. Roma har funnet scoringsformen igjen, men det mot ganske svak motstand, et annet kaliber enn hva de møter i dag. Og de kommer fra en utmattende reise og kamp borte mot Shakhtar Donetsk på onsdag.

Milan er på sin side ubeseiret i elleve kamper på rad i alle turneringer, og har fire kamper på rad uten baklengsmål. De har virkelig fått los på topp fire og nå er det åtte poeng opp. Men samtidig erkjenner nok Gattuso at ett poeng er det meste de kan håpe på fra denne kampen og en defensiv tilnærming er å forvente. Og er det noe man kan vente fra et lag trenet av Gattuso, er det oppofrelse og defensiv disiplin.

Vi tror gjestene kommer til å stille disiplinert til denne kampen og gjøre det vanskelig for Roma å finne rom. Det fører igjen til en tett og målfattig kamp, vi spiller under 2,5 mål til 1,82 ganger pengene.

Sampdoria - Udinese, H 1,90

Selv om de bare tapte 1-0, så Sampdoria aldri ut til å true Milan på San Siro forrige helg. Det var et realt skudd for topp fire-håpene, men avstanden opp er fortsatt bare åtte poeng. Uansett er det på hjemmebane de har levert best denne sesongen - 9-2-2 er kruttsterke tall.

De har ingen skader å nevne, kanskje med unntak av backen Sala.

Gjestene har gjort jobben. Massimo Oddo reddet klubben fra nedrykksfaren med en fantastisk snuoperasjon, men nå har luften gått ut av dem og de har to tap på rappen, tre uten seier. Avstanden opp til europacupplassene er ikke uoverkommelig, men de virker ikke helt motiverte for det.

5-1-6 er solide tall på reisefot, det. To viktige angripere i Lasagna og suspenderte Perica blir sårt savnet i dag.

Sampdoria har vært kruttsterke på hjemmebane denne sesongen og er nok også mest motivert. H spilles til 1,90 og gir oss en pen totalodds på 3,46 i denne italienske dobbelen.

