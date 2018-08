Gerrard og Rangers tar seg videre

Vi fortsetter med kvalifiseringskamper ute i Europa. I dag er det Europaligaen som står i fokus. Hele tre norske lag skal i fokus. Molde bør ta seg greit videre etter et meget godt resultat i den første kampen. Sarpsborg og Lillestrøm derimot, de må vinne sine oppgjør for å gå videre.



AIK - FC Nordsjælland - H 1,57 (Spillestopp 18:55)

Et utrolig interessant skandinavisk møte på Friends Arena i Stockholm, når danske FC Nordsjælland ankommer Sverige med sin 1-0-ledelse fra første kamp i Danmark.

AIK er gode. I det første oppgjøret mot Nordsjælland hadde laget tre gigamuligheter i den første omgangen. I starten av andre omgang brant laget et straffespark. Det er utrolig at svenskene fikk med seg et bortemål hjem fra Nordsjælland. Om vi ser vekk fra sjansesløseriet, synes vi laget spilte en meget god bortekamp. Har ikke tapt i Allsvenskan etter 16 kamper, og står med 6-2-0 hjemme på Friends Arena. 1-0 over Kalmar i siste kamp betyr fire strake seire i den svenske toppdivisjonen. AIK sine meget høylytte og engasjerte tilhengere kommer til å lage liv på denne kampen.

FC Nordsjælland vant 1-0 hjemme i den første kampen mot AIK, men var heldige. Vi mener bestemt, selv med en 1-0-ledelse, at laget ikke er favoritter i forkant av dagens kamp. Nordsjælland vant den danske serien i fjor, og har startet årets Superliga i Danmark med en seier og to uavgjorte. De spilte senest søndag mot Vendyssel, og vant 3-0.

Begrunnelse hjemmeseier: Vi mener AIK har såpass høy kvalitet i laget sitt, at de skal være klare favoritter i dagens kamp. De var solide i det første oppgjøret, og kun uheldige at de ikke fikk et bedre resultat.

Rangers - NK Osijek - H 1,90 (Spillestopp 20:40)

Kroatiske Osijek ankommer Skottland og Ibrox til møte med Rangers, og har en meget tøff oppgave. Det skotske laget vant 1-0 i Kroatia, og vil med stor sannsynlighet avansere til neste runde.

Spennende blir det å se hva nyansatte Steven Gerrard kommer til å utrette med sitt Rangers denne sesongen. Alle vet at nevnte Gerrard var en enorm fotballspiller, men hva kan mannen få til som manager? Han fremstår som en kontrollert, sindig og rolig type, og vi tror Rangers kan nå nye høyder under den tidligere midtbanespilleren. Rangers endte på tredjeplass, etter Celtic og Aberdeen i fjorårets skotske Premiership. 1-0-seieren i Kroatia gir laget et glimrende utgangspunkt før denne kampen. Som nevnt i kamp 10, så serieåpner Rangers mot Aberdeen 06.08.

Kroatiske Osijek står foran en trolig for hard oppgave. Tap hjemme i første kamp gjør avansement veldig vanskelig. Osijek havnet på fjerdeplass i ligaen i Kroatia i fjor. I årets serieåpning ble Hajduk Split slått 3-1. Her må laget fremover. De må nemlig ha mål for og ta seg videre. Da tror vi forsvaret til dagens bortelag skal få slite når Rangers kommer med sterkt skyts på overganger.

Begrunnelse hjemmeseier: Ja, Rangers leder etter det første oppgjøret, og det er naturligvis en viss sjanse for at dette blir en 0-0-kamp. Men da det kun står 1-0 fra det første oppgjøret tror vi Rangers scorer i denne kampen. Vi mener 1,90 er en god odds på hjemmeseier her. I kombinasjon med AIK-seier får vi en totalodds på 2,98.