Gerrard-suksessen fortsetter i Spania

24 kamper fra første runde i gruppespillet i Europa League skal spilles denne torsdagen og langoddsprogrammet domineres selvsagt av disse kampene. Rosenborg og Sarpsborg 08 skal begge ut i tøffe bortekamper mot hhv. Celtic og Besiktas. Ellers er det tre kamper i Eliteserien i ishockey her hjemme og full runde i SHL.

Villarreal–Rangers U 4,75 (spillestopp kl 18.50)







Den tidligere Liverpool-kapteinen Steven Gerrard vil gjøre det han kan for at Rangers skal ta med seg poeng hjem fra Spania, men det blir ikke enkelt på El Madrigal. Villarreal har solid erfaring med spill i Europa, og det har ikke Rangers hatt de siste sesongene.

Steven Gerrard fortsatte den fantastisk statistikken sin som Rangers-manager i helgen da Glasgow-laget slo Dundee 4–0. Lassana Coulibaly, James Tavernier, Ryan Kent og Glenn Middleton scoret i den kampen, og de to sistnevnte scoret sine første mål for klubben.

Rangers dominerte kampen totalt og tok en fortjent seier, men det var forventet. Dundee er det svakeste laget i den skotske toppdivisjonen. De har enå ikke tatt et eneste poeng denne sesongen. Gerrard var etter kampen sitert på at han mente laget hans burde vært mer effektive foran mål.



Med Liverpool-legende som manager har Rangers vist bedre takter enn sist sesong under Caixinha, Murty og Nicholl, men de har oppnådd bedre resultater i Europa League-kvaliken enn i den hjemlige ligaen. Helgens seier mot Dundee var bare den andre på fem kamper denne sesongen. Statistikken viser 2-2-1 og 10–5 i målforskjell for Rangers så langt i Premiership.

Gerrard er glad for å være tilbake på kontinentet å spille kamper, men de har en tøff match foran seg i Spania. Villarreal er favoritt til å vinne gruppen, og de er også et lag som har ambisjoner om å vinne Europa League denne sesongen.

Men: Rangers har vist at de kan oppnå gode resultater i Europa. De har kun sluppet inn tre mål på åtte kvalikkamper, og de har møtt flere tøffe lag som slovenske Maribor. I andre kamper mot sterke lag har de spilt uavgjort mot Aberdeen og tapt mot Celtic i the Old Firm.



Rangers har bare vunnet én av de siste fire kampene, og de har sluppet inn fem mål, så det er ikke et ideelt tidspunkt å reise til El Madrigal.

Villarreal er heller ikke i form. De slo Leganés 1–0 på bortebane i helgen, men det var lagets første seier på fire kamper denne sesongen. Det var også en heldig seier. Leganés bommet nemlig på et straffespark, og de hadde drøssevis av sjanser til å avgjøre kampen, men klarte ikke å få ballen i mål.

Villarreal kjørte over flere lag sist sesong, og viste tidvis fantastisk angrepsspill. De scoret blant annet fire mål mot Deportivo, Celta Vigo og Real Sociedad. Denne sesongen har de prestert like bra.

The Yellow Submarine, som laget kalles, ligger helt nede på 14.-plass i La Liga med kun fire poeng, ett poeng over Rayo Vallecano som er under nedrykksstreken.



De har mistet en av de viktigste spillerne fra sist sesong, Samu Castillejo. Han scoret seks mål og hadde fem målgivende pasninger, men Castillejo spiller nå for AC Milan. Erstattere har ennå ikke vist seg frem. Gerard Moreno (Espanyol) og Karl Toko Ekambi (Angers) var utrolig bra sist sesong, men de har ikke klart å imponere i sin nye klubb. Carlos Bacca har heller ikke kommet opp på samme nivå som han var på før han dro til AC Milan.

Jeg tror det kommer til å bli en jevnspilt kamp på El Madrigal. Villarreal vil antakeligvis styre kampen, men Rangers er ikke ufarlige fremover. Gerrard har allerede offentliggjort at Kyle Lafferty starter på topp. Han er en type spiss Villarreal sjelden møter i La Liga, og nordiren kan stelle i stand trøbbel for spanjolene.

Gerrard mangler flere nøkkelspillere. Alfredo Morelos er ute i denne kampen. Forsvarsspilleren Jon Flanagan er suspendert etter å ha blitt utvist mot Ufa. I tillegg mangler Ryan Jack, Ovie Ejaria og nysigneringen Gareth McAuley.

Også vertene må klare seg uten flere gode spillere. Santiago Caseres er ute, mens Daniele Bonera, Javi Fuego aog Bruno Soriano er alle tilbake i trening og kan få spilletid torsdag. Jaume Costa er suspendert mot Rangers.

Ingen av lagene er i super form, men begge lagene vant helgens kamper. Jeg tror på et tett og jevnt oppgjør. Steven Gerrard vet hva som skal til for å ta poeng i Europa, og jeg tror den erfaringen blir viktig torsdag kveld. Villarreal har tapt de tre siste kampene i Europa, og Rangers er ingen walkover. 9,50 i odds på Rangers frister, men jeg går for uavgjort i denne kampen. Oddsen på U er 4,75.

