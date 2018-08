Gigantmøte i UEFA Supercup

Det er en ganske laber onsdag på fotballfronten og det skyldes nok at UEFA Super Cup skal spilles i kveld. Den spilles som kjent mellom vinneren av forrige sesongs Champions League og Europa League. Utover dette er det lite som skjer, en kamp i den norske toppserien og en kamp Norsk Tipping-ligaen her hjemme. Natt til torsdag er det dog et par kamper i MLS og litt brasiliansk cup.

Real Madrid - Atletico Madrid U 3,05 (spillestopp kl 20.55)





Real Madrid har vunnet Champions League tre ganger på rad og de har vunnet UEFA-supercup de to foregående sesongene. Cristiano Ronaldo er som kjent solgt til Juventus, men Ronaldo har heller ikke vært i startoppstillingen i denne supercupen de to foregående sesongene. Zinedine Zidane har som kjent gitt seg som manager og ex-landslagssjef Julen Lopetegui har tatt over. Real Madrid har ellers vært overraskende rolige på overgangsmarkedet i sommer, men Thibaut Courtois er hentet fra Chelsea og Alvaro Odriozola er hentet fra Real Sociedad. Det er dog ikke ventet at noen av disse starter i kveld, og Real Madrid er ventet å stille med en sterk ellever, bortsett fra at Luka Modric ikke er ventet å starte. Real Madrid har levert bra i oppkjøringskampene.

Atletico Madrid har hentet meget talentfulle Thomas Lemar fra Monaco og ellers er både Nikola Kalinic (fra Milan), Santiago Arias (fra PSV) og Gelson Martins (fra Sporting Lisboa) nye i klubben. Gabi har gitt seg i klubben i en alder av 35 år og er forsvunnet til Al Sadd, mens backen Sime Vrsaljko er lånt ut til Inter. Antoine Griezmann skrev ny kontrakt i sommer og totalt sett ser Atletico Madrid sterkere ut, spesielt dersom franske Thomas Lemar leverer etter overgangen fra Monaco. Lemar er ventet å starte i kveld og både Griezmann, Costa og Godin blir også å finne i startoppstillingen, dersom vi skal tro forhåndsrapportene.

Det blir som regel jevnt når Real Madrid og Atletico Madrid møtes og begge serieoppgjørene forrige sesong endte med poengdeling. Det er alt annet enn usannsynlig at også kveldens kamp står uavgjort etter ordinær tid. 3,05 er oddsen på det utfallet og det blir vårt valg i kveldens kamp som av alle ting skal spilles i Tallinn.