Glimrende mulighet for Sverige

Mandagens langoddsprogram er naturligvis preget av landslagspausen vi er inne i, og det er lite seriefotball på menyen. Men det er åtte kamper fra Nations League som skal spilles, i tillegg til en privatlandskamp mellom Russland og Tsjekkia. Ishockeysesongen er også i gang noen steder og det spiller fire kamper i KHL i dag. Utover dette er det et par kamper fra Norsk Tipping-ligaen her hjemme og tre kamper fra dansk 1. divisjon.

Sverige - Tyrkia H 2,00 (spillestopp kl 20.40)



Tyrkia trenger tre poeng på Friends Arena etter at de tapte 1-2 mot Russland i den første Nations League-matchen. Gjestene har havnet i en knalltøff Nations League-gruppe, hvor de møter to av lagene som spilte kvartfinaler i VM i Russland.

Tyrkerne møter et solid svensk landslag, men spørsmålet er om Sverige viser samme form som i VM.

Svenskene tapte 0-2 borte mot Østerrike i en privatlandskamp på torsdag, men de håper at hjemmebanefordelen skal sørge for seier mot et tyrksik lag som ikke trives på bortebane.

Sverige overrasket i VM. De spilte seg frem til kvartfinalen, hvor de tapte mot England. Svenkene kunne imidlertid reise fra Russland med hode høyt hevet. Nå har de skapt forventninger om å følge opp VM-suksessen i Nations League, og helst rykke opp til nivå A.

For Tyrkia vil et tap i mandagens kamp i Solna bety at de står med null poeng halvveis i Nations League, og da vil resten av turneringen bli en kamp for å unngå nedrykk til nivå C.

Tyrkerne klarte ikke å komme seg til VM. De røk ut i kvaliken, og Island og VM-finalist Kroatia gikk videre fra deres gruppe. Fredag tapte Tyrkia 1-2 i en privatlandskamp hjemme mot Russland.

Den kampen viste at det tyrkiske laget, som er inne i et generasjonsskifte, kan få trøbbel i sin første kamp på svensk jord på 18 år. Tyrkerne er et svakt bortelag. De står uten seier i de seks siste bortekampene sine.

Det er mange av Tyrkias største stjerner har lagt opp på landslaget. I tillegg er en av Tyrkias beste spillere, Arda Turan, havnet i konflikt med det tyrkiske fotballforbundet, og det er usikkert om han vil spille på landslaget igjen.

De har fortsatt spillere som kan skape problemer for svenskene. Spissen Cengiz Ünder fra AS Roma er en av de nye fremadstormende spillerne. Han er kun 21 år. Også den 26-årige midtbanespilleren Yunus Malli fra Wolfsburg kan bli en viktig spiller for det tyrkiske landslaget i årene fremover.

Lucescu sine menn har imidlertid vist elendig form i det siste. De har kun vunnet to av de siste ni kampene.

Men; de har en god statistikk mot Sverige. Svenskene har kun tapt én av de fire siste møtene med Tyrkia, men alle de kampene har vært spilt på bortebane.

Tyrkerne er mye bedre hjemme enn borte. Gjestene har sluppet inn to mål i fem av de seks siste bortekampene sine, og det illusterer litt hvor dårlige de har vært på bortebane.

Ola Toivonen har gitt seg på landslaget etter VM, men Janne Andersson har valgt å ta ut stort sett de samme spillerne som spilte i Russland i sommer.

Everton-angriperen Cenk Tosun er en av kun to spisser i den tyrkiske troppen til kampen i Sverige.

Sverige gikk ubeseiret gjennom VM-kvalifiseringen på hjemmebane. De slo blant annet Frankrike 2-1 og de vant 1-0 mot Italia i playoffen. Svenskene er godt organisert defenivt, og de har hatt evenen til å avgjøre kamper med knapp margin på hjemmebane. Tyrkia på sin side vant kun én av sisne bortekamper i den forrige kvaliken. Det var mot miniputtnasjonen Kosovo.

Sverige er vanskelige å slå på Friends Arena. Jeg tror svenskene vinner denne matchen. 1-0 eller 2-1 virker å være sannsynlige resultater i denne kampen. Spillestopp er klokken 2040.

