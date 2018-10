Glimt tar årets viktigste trepoenger

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Det er super-søndag for alle fotballelskere. Det er full serierunde i Eliteserien og OBOS-ligaen, men høydepunktet er uten tvil gullkampen i Bergen mellom Brann og Rosenborg som starter klokken 2000. I England er både Chelsea, Arsenal og Manchester United i aksjon, mens i La Liga spilles El Clasico mellom Barcelona og Real Madrid på Camp Nou.

Bodø/Glimt - stabæk H - 1,85 (Spillestopp 17:55)

Bodø/Glimt er et av seks lag som kan rykke ned etter årets Eliteserie. Laget har fire poeng til gode på gjestene fra Bærum, som ligger på direkte nedrykk fire runder før slutt. På Aspmyra har Glimt svake 4-4-5 etter 13 spilte. Siste kamp endte 0-0 borte mot Ranheim. Det er et Glimt-lag i svak form som ankommer denne kampen. Men det skal sies at laget har tatt noen imponerende hjemmeseire i år. Et Sarpsborg som kun har fokus på Europa, ble smadret 3-1 av Glimt for to måneder siden. Dette er sterk selv om Sarpsborg er dårlige i serien. Et par uker før det sendte dem Kristiansund hjem med 3-0. Det var sterkt. Mens i mai scoret Bodø hele fire mål mot Ranheim, og vant 4-1. De har i tillegg spilt uavgjort mot Brann, Odd og Godset. Men bare to av de siste 15 mulige poengene er gått inn på kontoen, så det er en fattig trøst. De skal være favoritter i dagens kamp.

Endre Kupen er ute for resten av sesongen, ellers full tropp.



Stabæk er i desperat poengnød. Bare Sandefjord er bak på tabellen, og laget tåler nok ikke et tap i Bodø. Bærumsklubben står med fatale 0-4-9 på fremmed gress, og jager altså fortsatt sin første trepoenger på bortebane etter 13 spilte. Det ble 1-2-tap hjemme for sterke Brann i siste kamp. Stabæk er ikke et dårlig fotballag, og for oss i Nettavisen er det et lite sjokk at laget ligger der dem er. Problemet er at de spiller hyggelig fotball, men sliter med å vinne. Også tar dem jo ikke poeng borte. Det hjelper ikke å spille fint i banespillet da. Laget sliter med en del småskader, og har Vetlesen, Østvold, Strømnes og Skogseid usikre før kampen.

Begrunnelse H: Som sagt, Bodø har gjort noen imponerende innsatser på Aspmyra. Mens dagens bortelag altså ikke har tatt et eneste poeng. Vi tror mest på hjemmeseier, og 1,85 er helt greit. Vil man ha mer risiko, kan man prøve H (0-1) for Bodø har tatt de fleste hjemmeseirene med handicap i år. Tipset vårt blir uansett H til 1,85.

