Gnistrende hjemmeodds på Reading

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Oddsdobbel 1: Bournemouth og King i fremgang

Oddsdobbel 2: Ny storskalp for QPR

Oddssingel Premier League: Leicester kan snyte City

Tippetips: Zlatan er tilbake

V75 Bjerke: Internasjonal omgang med superpott

V4 Bjerke lørdag: Supert V4-vorspiel

Det er meget flott langoddsprogram vi har foran oss denne lørdagen. Byderby mellom Arsenal og Tottenham i Premier League, byderby mellom Roma og Lazio i Serie A og byderby mellom Atletico Madrid og Real Madrid i La Liga er bare noen av godbitene vi har i vente.

Reading - Wolverhampton H 3,90 (spillestopp kl 15.55)





Ingen spesielt god start på sesongen for Reading, men vant i det minste sine to siste seriekamper før landslagspausen, den siste en sterk borteseier mot Derby. Totalt 5-3-7 og 18 poeng, noe som gir en foreløpig 18. plass. 2-2-3 på hjemmebane er under pari for normalt hjemmesterke Reading. Mannskapsmessig ser det greit ut for Reading.

Wolverhampton med sterke 11-2-3 på sine 16 første seriekamper og ledet Championship med sine 35 poeng til fredag kveld, men ettersom Sheffield United vant sin bortekamp mot Burton, er det ett poeng opp til United nå. Solide 5-0-1 på sine seks siste seriekamper, tapet kom tredje sist borte mot Queens Park Rangers (1-2). Totalt 5-1-2 på bortebane. Backen Barry Douglas soner karantene for fem gule kort.

1-2-0 på de tre siste tilsvarende og vanvittige 3,90 på hjemmeseier må testes i denne kampen.