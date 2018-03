Gylden mulighet for Newcastle

Det er en fantastisk påskehelg i vente på langoddsen og Premier League stiller med en fantastisk runde som starter alt klokken 13.30 med Liverpool mot Crystal Palace. Ellers står godbitene i kø også i Spania, Tyskland og Italia, for å nevne noe.

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Oddstips 2: Brighton har nesten gjort jobben

Oddstips 3: Garry Monk frelser Birmingham

Tippekupongen: Manchester City tenker bare på Liverpool

Dagens dobbel, innleveringsfrist klokken 15.55.

Newcastle + Hertha Berlin, samlet odds 3,31.

Begge disse kan singelspilles om du så ønsker.

Newcastle - Huddersfield, H 1,70

Det ble en real festkveld for Newcastle i den siste kampen før landslagspausen, de hamret Southampton 3-0 med festfotball og tok et symbolsk viktig steg vekk fra den verste nedrykkssumpen - uten at jobben er gjort av den grunn.

Benitez' menn har levert bare til godkjent på hjemmebane denne sesongen, 5-4-6 er tallene. Gamez og Elliot er begge skadet, men Shelvey nærmer seg en retur.

Gjestene er inne i en ny, dårlig formperiode og har tatt bare ett poeng på de siste tre før pausen, men at de ikke scoret mål i noen av disse må være bekymringsverdig for David Wagner. Igjen ser de ut som en skikkelig dumpekandidat.

På reisefot har de sjelden imponert denne sesongen og 3-2-10 er svake tall. Nøkkelspilleren Aaron Mooy trakk seg fra Australia-troppen med en smell, men blir forhåpentligvis klar her. Hefele og Williams er ute.

Newcastle flyter på en bølge av selvtillit, Huddersfield kjemper mot strømmen nok en gang. H spilles til 1,70.

Hertha Berlin - Wolfsburg, H 1,95

Hjemmelaget har mulighet på Europacup neste sesong, men da er de avhengige av en god avslutning på sesongen: Åtte poeng skiller opp til sjetteplasserte Leipzig. De avsluttet forrige periode med en rekke dårlige kamper, før de slo tilbake mot jumboen Hamburg i siste runde før avbrekket.

Hovedstadslaget var på sitt best på hjemmebane sist sesong, men har mer svake 4-5-4 så langt denne sesongen. Venstreback Marvin Plattenhardt er suspendert og må stå over, ellers er troppen i god forfatning.

Gjestene er i virkelig begredelig form og tok ett poeng på de siste seks kampene før landslagspausen. Motstanden var rett nok god, men det er ikke et Wolfsburg med selvtillit som reiser til hovedstaden i dag. Og de må heve seg - kun målforskjellen holder dem over Mainz på kvalifiseringsplass nå.

Hele syv spillere er ute med skade for bortelaget, deriblant Tisserand, Brooks, Blaszczykowsky og Mehmedi.

Hertha fikk en opptur før avbrekket og Wolfsburg har sett trøstesløse ut den siste drøye måneden. 1,95 på at nedturen fortsetter for gjestene er spillbar odds og gir oss totaloddsen 3,31 på denne dobbelen.

Klikk her for å levere denne!