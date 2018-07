Har ankommet Pyreneene: - Nødt til å angripe

Mandag hadde Tour de France-feltet sin andre og siste hviledag. Dermed gjenstår det seks etapper av sykkelverdenens mest prestisjetunge ritt. Disse består av tre tøffe fjelletapper, to klassiske spurtetapper og en tempoetappe.

Sirkuset avsluttes på Champs-Elysees søndag, men før det skal rytterne tilbakelegge de ærverdige Pyreneene. Der venter den første av klatreetappene, nemlig Carcassonne til Bagnères-de-Luchon. Den står på menyen tirsdag.

Brutal avslutning på en lang etappe

Tirsdagens godbit strekker seg over 218 kilometer og byr på fem kategoriserte stigninger. De første to av dem er begge 4. kategorier og kommer etter omtrent to og syv mil.

Først med 73 kilometer igjen til mål venter en ordentlig prøvelse i form av Col de Portet d'Aspet. En 2.kategori på 5,4 kilometer og 7,1% stigning. De siste tre kilometerne av stigningen har gjennomsnittlig stigning på 8,7%, 9,7% og 9%.

Portet d'Aspet er for kort til å gjøre de store utslagene, men ikke undervurder belastningen det 1069 meter høye fjellet vil påføre rytterne. Bare ni kilometer etter toppen av Portet d'Aspet begynner nemlig klatringen opp til Col de Menté, etappens høyeste punkt.

Col de Menté er en 1. kategori, og - i likhet med Pyreneene generelt - ikke særlig lang. Likevel kjenner man 6,9 kilometer med 7,1% etter 171 kilometer i sola, og særlig med 3 kategoriserte stigninger i beina.

Den siste kilometeren til toppen har en gjennomsnittlig stigning på 9,7%. Den slakkeste kilometeren er 7,4%. Det er med andre ord ikke plass til noen hvilepauser på vei opp de Menté.

Ikke bli overrasket om større navn må slippe allerede her.

Etter toppen av de Menté følger en ni kilometer lang utforkjøring ned til den idylliske landsbyen Saint-Béat som ligger 513 meter over havet. Derifra og frem til bunnen av den siste stigningen, 1. kategorien Col du Portillion, er det to mil.

Klatringen opp til Col du Portillion kommer med to mil igjen til mål og varer 8,3 kilometer. Riktignok er ikke fjellet så bratt, 7,1%, men på slutten av en så lang etappe kan den enkelt gjøre store utslag. Det gjelder både for kampen om den gule trøya og mellom dem som måtte jakte etappeseier.

Målseilet henger imidlertid ikke på toppen av du Portillion. Den eller de som bestiger fjellet først, må også holde unna i den ti kilometer lange utforkjøringen frem til målbyen Bagnères-de-Luchon.





Åpent om seieren

Det er vanskelig - om ikke umulig - å forutse hvordan Tourens 16. etappe vil utvikle seg. Naturligvis vil det gå et brudd, men det er ikke sikkert at Sky-toget vil gi utbryterne for mye tid. Det vil ikke være overraskende om den første av sammenlagtkanonene som krysser mållinjen også blir etappevinner.

Da må det bemerkes at sammenlagtlederen Geraint Thomas vant to av de tre Alpe-etappene.

Tar man utgangspunkt i oddsen til Norsk Tipping er det imidlertid lite sannsynlig at Thomas tar sin tredje etappeseier. Oddsen for at briten ankommer Bagnères-de-Luchon først er 25,00.

Det er identisk odds som lagkameraten Froome, Romaine Bardet og Bauke Mollema.

Bookmakernes knepne favoritt er likevel Julian Alaphilippe. Franskmannen besitter det beste motbakkerykket i hele feltet. 26-åringen vant også den første Alpe-etappen. På den 14. etappen kom Alaphilippe på andreplass, seks sekunder bak vinneren Omar Fraile.

Oddsen for Alaphilippe-seier er 7,00.

Adam Yates og Warren Barguil er i følge bookmakerne Quick-Step Floors-rytterens største utfordrere. Førstnevnte har en odds på 8,50, mens oddsen for at Barguil vinner er 10,0.

Yates vant den hvite ungdomstrøya i 2015, men har fortsatt til gode å vinne en etappe i Touren.

Barguil har på sin side to etappeseire som begge kom i fjor. 26-åringen fra nordvest-Frankrike vant også klatretrøya i fjor. I år ligger han imidlertid 20 poeng bak Alaphilippe i kampen om den rødhvite trøya.