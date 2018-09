Har ikke tapt på 14 hjemmekamper

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Det er pause i de to øverste ligaene i England, og i de andre store ligaene ute i Europa. Det samme er tilfelle i Eliteserien og OBOS-ligaen her hjemme. Det er likevel et stort utvalg av kamper på lørdagens langoddsprogram.

Det spilles blant annet syv kamper i Nations League, hvor det definitive høydepunktet er storkampen på Wembley mellom fotballgigantene England og Spania. Det er også full serierunde i Toppserien for kvinner, i tillegg er det drøssevis av kamper fra norsk 2. – og 3. divisjon. Til de anglofile er det også noe å bite i. Det spilles nemlig full serierunde i League One, League Two og i National League.

England – Spania 2,50 – 3,00 – 2,50 U (spillestopp kl. 2040)

England kom lang i VM, og skapte ny entusiasme for for landslaget hjemme på fotballøyen. For Spania var mesterskapet i Russland en stor nedtur.

Jeg er litt spent på å se hva disse to lagene ligger i Nations League.

Gareth Southgate har iallfall tatt ut et lag som viser at han tar Nations League på alvor. Raheem Sterling og Adam Lallana har måtte melde forfall på grunn av skader, men utenom dem er alle de engelske stjernespillerne på plass.

Harry Kane starter sannsynligvis på topp, mens Jesse Lingard og Marcus Rashford ligger like bak ham. Dele Alli, Eric Dier, Jordan Henderson og Ruben Loftus-Cheek kjemper om en plass på midtbanen. Southgate vil antakeligvis stille med en forsvarsfemmer med Kieran Trippier, John Stones, Kyle Walker, Harry Maguire og Luke Shaw.

England har faktisk bare vunnet én av de siste fem kampene etter 90 minutter, men de har ubeseiret i tolv kamper på rad før det. De tapte 0–1 mot Belgia i den siste gruppespillkampen, men da var de allerede sikret avansement.

I åttendedelsfinalen slo de Colombia på straffekonk etter at søramerikanerne utlignet på tampen av kampen. I kvartfinalen scoret Harry Maguire og Dele Alli hvert sitt mål da de vant 2–0 mot Sverige. England tok seg helt til semifinalen, hvor de tapte 2–1 etter ekstraomganger mot Kroatia.

Luke Shaw, Joe Gomez og James Tarkowski, som alle gikk glipp av VM, er tilbake i kampen mot Spania. Gary Cahill og Jamie Vardy har begge takket nei til videre landslagsspill, mens Nick Pope er ute med skade og Phil Jones er ikke tatt ut i troppen.

Spanias tropp, som den ferske landslagssjefen Luis Enrique har plukket ut, inneholder flere ukjente navn. Men ikke misforstå, troppen som kommer til Wembley er full av kvalitetsspillere.

Diego Costa har måttet melde forfall til kampen, mens David Silva, Andrés Iniesta og Gerard Pique har alle lagt opp på landslaget.

Jordi Alba, Nacho Monreal, Álvaro Odriozola, Koke og Lucas Vázquez er ikke tatt ut til kampen. Enrique har isteden hentet inn igjen Álvaro Morata, og Jose Luis Gaya og Dani Ceballos kan få sine debuter i London. Denne kampen markerer begynnelsen på en ny era for Spania.

Spania vant kun én av de fire kampene i VM, men de er ubeseiret i 24 kamper på rad etter ordinær spilletid. England på sin side har en meget solid hjemmestatistikk. De har ikke tapt på 14 hjemmekamper. Jeg ser for meg en jevn kamp på Wembley. Synes uavgjort til 3,00 i odds er spillbart. Spillestopp er klokken 2040.

