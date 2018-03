Hasselbainks gutter må gå for seier

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Lørdagens langoddsprogram bærer naturlig nok preg av at vi er midt inne i en landslagspause. Det innebærer at det ikke spilles kamper verken i Premier League, La Liga, Serie A eller Bundesliga eller for den saks skyld Eliteserien her hjemme. Det er League One og League Two som bærer "byrden" denne lørdagen. Som dog også byr på seriestart i Toppserien for kvinner her hjemme. Ellers er det bra med ishockey på dagens program og det er også en del privatlandskamper i fotball.

Flotte tips fredag

Nettavisen lanserte tre oddstips fredag og traff bra. Riktignok gikk ikke skrellspillet på Hellas hjemme mot Sveits inn. Men dobbelen med seire til Tyrkia og Frølunda satt til 3,23 i odds og det samme gjorde vårt tips på at privatlandskampen mellom Tyskland og Spania endte uavgjort til solide 3,10 i odds.

Fleetwood - Northampton B 3,30 (spillestopp kl 15.55)





Etter begredelige tre poeng på de ni siste seriekampene (0-3-6), tok Fleetwood tre livsviktige poeng i bunnkampen borte mot Rochdale tirsdag kveld. Dermed kom laget seg over nedrykksstreken og opp på 18. plass, men det skiller kun to poeng ned til Northampton som ligger fjerde sist og på øverste nedrykksplass. 4-6-9 er ikke akkurat imponerende hjemmetall. Fleetwwod-manager John Sheridan har et skadefritt mannskap til disposisjon.

Northampton fikk med seg ett poeng i hjemmemøtet mot serietoer Shrewsbury tirsdag kveld, men er fortsatt under streken med sine 40 poeng. Kun målforskjellen skiller til Oldham over streken. Står med tilsynelatende svake 4-6-8 på bortebane, men er uten tap på sine fem siste bortekamper (2-3-0). Midtbanespilleren John-Joe O'Toole ble utvist mot Shrewsbury og starter den første av tre kampers karantene lørdag. Manager Jimmy Floyd Hasselbaink har ingen øvrige skadefravær.

Tre strake hjemmeseire i de tre siste tilsvarende, men Northampton har levert solid på bortebane i det siste. Og her lokker borteoddsen klart mest. Vi spiller borteseier til flotte 3,30 i odds.