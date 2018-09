Haugesund gjør kort prosess med Strømsgodset

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

Torsdagens langoddsprogram byr blant annet på de to siste kvartfinalene i cupen her hjemme. I tillegg er det to kamper i Allsvenskan, to kamper fra La Liga, to kamper fra Serie A og en kamp fra tysk 2. bundesliga. LSK kvinner skal i returmøte mot russiske Zvevda Perm 16-delsfinalen i Champions League og har med seg 3-0 ledelse fra hjemmekampen, mens Lyon og Ada Hegerberg tar imot Avaldsnes etter at de vant 2-0 på Karmøy. I tillegg er det full runde i Eliteserien i ishockey her hjemme og det er full runde i svenske SHL.

Haugesund - Strømsgodset pause/fulltid H/H - 3,25 (spillestopp kl 19.55)





Den siste kvartfinalen med avspark på Haugesund stadion kl 20.00. Haugesund var tapende kvartfinalist i 2012, de kom seg til semifinale i 2013 med røk da ut borte mot Rosenborg og de var tapende kvartfinalist i 2014. De tre foregående årene har det derimot ikke vært noen særlig cupsuksess for Haugesund. De tok seg til årets kvartfinale etter å ha slått ut Mjøndalen på straffespark på Isachsen stadion så langt tilbake som 19. juni.

Denne NM-kvartfinalen kan du se direkte på Nettavisen

I seriespillet har det gått trått i det siste, etter at laget tok 13 poeng på fem seriekamper i juli/august. 1-2 tapet borte for Kristiansund søndag, var lagets tredje på rappen og i og med at Molde vant sin kamp borte mot Strømsgodset, falt Haugesund ned til 4. plass på tabellen med sine 38 poeng.

Haugesunds Avis melder om følgende startellever: Per Kristian Bråtveit – Kristoffer Haraldseid, Fredrik Pallesen Knudsen, Vegard Skjerve, Alexander Stølås – David Akintola, Sondre Tronstad, Joakim Våge Nilsen, Ibrahima Wadji – Christian Grindheim, Ibrahima Koné.

Strømsgodset hadde nok fortjent poeng i hjemmemøtet mot Molde søndag, men 20 svake åpningsminutter gjorde at Godset kom bakpå med 0-2. Reduserte en gang, men det endte 1-2. Kun en seier på de ni siste seriekampene, har sendt Strømsgodset inn i nedrykksstriden med full styrke. Kun målforskjellen skiller laget fra Start på kvalikplass og det er er kun ett poeng ned til Lillestrøm på direkte nedrykk.

Strømsgodset tok seg til semifinale i 2016, men røk da meget overraskende 1-2 hjemme mot Kongsvinger. Tapte kvartfinalen borte mot Brann i 2012 (3-4). Trener Bjørn Petter Ingebretsen må i kveld unnvære forsvarsspillerne Jonathan Parr og Lars Sætra som begge soner for gule kort. I tillegg velger BP å sette 21 år gamle Morten Sætra i mål. Sætra som har vært utlånt til Elverum i vårsesongen, for dermed sin offisielle debut i SIF-trøya (kun stått i en og halv treningskamp tidligere) i følge Drammens Tidende.

Haugesund stadion blir ikke utsolgt i kveld, men uansett skal det være topp sjanse for hjemmelaget her. Godset har skrekkelige 1-5-5 på bortebane denne sesongen og selv om den "statistikken" ikke gjelder i en cupkamp, så er det klar fordel for haugesund. Det endte 1-0 til Haugesund i seriekampen på Haugesund stadion 22. april (da ledet også Haugesund til pause). 1,95 på hjemmeseier er ok odds, men litt snaut for et singelspill. Vi hever risikoen litt og setter pengene på pause/fulltid dobbelen H/H. Altså at Haugesund både leder til pause og vinner etter ordinær tid. Oddsen på det scenarioet er fine 3,25.

