Hazard-magi skal gi oss penger på kontoen

Endelig er landslagspausen er over og det betyr at Premier League, Championship og Eliteserien er i gang denne helgen.

Det er Superlørdag på langoddsprogrammet, for det bugner av spennende spillobjekter. I Premier League er naturligvis det store høydepunktet Tottenham – Liverpool som starter allerede klokken 1330. Også ubeseirede Watford mot Manchester United klokken 1830 er en godbit. I tillegg er det toppoppgjør i Eliteserien mellom Haugesund og Brann og i La Liga er både Barcelona og Real Madrid i aksjon.

Trav: Du kan vinne 13 millioner i V75

Chelsea vinner og Hazard scorer 2,05 i odds (spillestopp kl. 1555)

Chelsea har fått en perfekt start på sesongen. De har vunnet de fire første kampene i Premier League for sjette gang, og jeg tror de står med full poengpott etter lørdagens kamp på Stamford Bridge.

Det har kun skjedd tre ganger tidligere. Forrige gang var i 2010-2011-sesongen.

Jeg føler meg ganske sikker på at Maurizio Sarri i ettermiddag blir den fjerde manageren i Premier League-historien som vinner de fem første kampene i divisjon. Det har Carlo Ancelotti, Pep Guardiola og Craig Shakespeare gjort før ham.

London-klubben har nemlig et solid overtak på Cardiff. Chelsea har vunnet ti av de siste tolv kampene mot waliserne.

Nykommerne fra Wales har ikke vunnet på Stamford Bridge 37 år. De vant 1-0 i april i 1981.

Det er en annen statistikk som heller ikke er så lystig lesning for Cardiff-fansen.

Chelsea har faktisk kun tapt én av de siste 51 Premier League-kampene på hjemmebane mot nyopprykkede lag. Tapet kom mot Bournemouth i desember 2015.

Formen til Cardiff gir heller ikke grunn til å tippe på dem. De er uten seier i de seks siste kampene i alle turneringer, og det er den lengste rekken uten seire med Neil Warnock som manager.

The Bluebirds har faktisk spilt fire bortekamper på rad nå i Premier League uten å vinne og uten å score mål. Den forrige seieren kom mot Southampton (1-0) i 2014!

Cesc Fabregas kan komme til å være på benken hos Chelsea i denne kampen. Midtbanespilleren Ruben Loftus-Cheek er usikker.

Cardiff City kan få tilbake Josh Murphy og Aron Gunnarsson til denne kampen, men det er usikkert om Warnock vil bruke dem. Nathaniel Mendez-Laing er ute med langtidsskade.



1,15 i odds på Chelsea-seier er uaktuelt, men jeg har funnet en spennende kombinasjon som gir et bra spill. Eden Hazard har vært gnistrende god i de to kampene han har startet for Chelsea. Han har scoret i begge. Belgieren virker helt ustoppelig. Cardiff kommer til å parkere bussen foran 16-meteren på Stamford Bridge, men jeg tror Hazard er mannen som kan åpne Cardiff-forsvaret. Chelsea-seier og Hazard-scoring gir pene 2,05 i odds. Spillestopp er klokken 1555.

