Hazard virker ustoppelig

Søndagens langoddsprogram byr på seks kamper fra Eliteserien, syv kamper fra OBOS-ligaen og to kamper fra Premier League. I tillegg er det flere interessante kamper i både La Liga og Serie A, og det spilles toppoppgjør i Allsvenskan mellom AIK og Hammarby. Det er også toppoppgjør i norsk 2. divisjon mellom Raufoss og Fredrikstad og det er kamper i Eliteserien håndball for kvinner og i Eliteserien i ishockey.

Eden Hazard scorer og Chelsea vinner - 2,50 (spillestopp kl 14.25)



West Ham tok sine første poeng for sesongen sist helg da de slo hardtsatsende Everton. De tre poengene på Goodsion Park gjorde at de klatret over nedrykksstreken.

Den seieren var viktig for Manuel Pellegrini & Co, men nå venter en mye tøffere oppgave når Chelsea setter seg på undergrunnen til Øst-London.

Pellegrini har store skadeproblemer før søndagens byderby. Marko Arnautovic fikk en smell mot Everton og er usikker. Fra før er Chicharito Hernandez og Jack Wilshere ute med henholdsvis sykdom og en ankelskade. I tillegg er spissen Andy Carroll, stopperen Winston Reid, og den offensive midtbanemannen Manuel Lanzini også utilgjengelig. Den skadelisten svekker West Ham. før møtet med et ubeseiret Chelsea-lag.

The Blues har vunnet alle de fem første kampene sine, og de trenger tre poeng mot West Ham for å holde følge med Liverpool og Manchester City i toppen.

Chelsea spiller annerledes etter at Maurizo Sarri tok over på Stamford Bridge. De går rett i angrep og forsøker å styre kampene fra start, måten de spiller på vil presset West Ham bakover på banen. West Ham fikk en opptur forrige helg, men søndag kommer de kraftig ned på jorden igjen, tror jeg.

Chelsea-trener Maurizio Sarri lot en sliten Eden Hazard bli igjen i London da Chelsea spilte Europa League i Hellas på torsdag. 27-åringen er tilbake i startelleveren til søndagens London-derby mot West Ham.

Beligeren er toppscorer i Premier League så langt med fem mål på de fem første serierundene, tre av dem kom i forrige serierunde da han herjet med Cardiff og scoret hat-trick.

Sarri har uttalt at han tror Hazard kan score 40 mål denne sesongen, og det er slett ikke ussansynlig om han fortsetter å spille som han gjorde forrige helg. Da var han outstanding.

Jeg synes 2,50 i odds på scoring til Eden Hazard og seier til Chelsea frister. Spillestopp er klokken 1425.

