Hazard viser ellevill form

Det ligger an til en heidundrendes fotballhelg. Landslagspausen er endelig over og det betyr at Premier League, Championship og Eliteserien er i gang igjen denne lørdagen. I tillegg er det en spennende innspurt i både 2. – og 3. divisjon, hvor flere lag kniver om opprykk og nedrykk.

Chelsea - Manchester United - Eden Hazard scorer mål ja - 2,25 (spillestopp kl 13.25)







Eden Hazard har vært den viktigste spilleren hos Chelsea så langt denne sesongen. Den lille belgieren er en gigant på banen. Han har allerede scoret syv Premier League-mål denne sesongen, og han har tre målgivende pasninger. Det gjør ham til den første Premier League-spilleren denne sesongen som har vært involvert i ti ligamål. Det er en imponerende statistikk med tanke på at han kun har startet i seks av åtte seriekamper. Han har også scoret det første målet til Chelsea i fire av de siste seks kampene.

Jeg tror at den belgiske landslagsspilleren også tegner seg på scoringslisten i lørdagens kamp mot Manchester United.

Hazard får en enklere jobb siden Manchester United-forsvaret er i forferdelig form. Jose Mourinhos menn gjorde et mirakuløst comeback før landslagspausen da de snudde 0–2 til 3-2-seier mot Newcastle, men kampen viste at United vakler bakover. De slapp inn begge målene mot Newcastle i løpet av de første ti minuttene. De røde djevlene har sluppet inn 14 mål så langt denne sesongen, og det gjør dem til det fjerde verste defensive laget i Premier League. Jeg tror Hazard kan gjøre livet surt for United-forsvaret lørdag.

2,25 i odds på Hazard-scoring er ok, mener jeg.

