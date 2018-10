Helgrønt på Molde

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Tippetips: Sju Premier League-kamper på lørdagskupongen

Oddsdobbel 1: Wolverhampton lar seg ikke stoppe

Oddsdobbel 3: Vi tror Fredrikstad sikrer kvalikspill

Oddstips PL: West Ham er lørdagens beste outsiderspill

Oddstips PL: Aguero er et mareritt for Burnley

Målscorerspill Chelsea - United: Hazard viser ellevill form

Oddstips Premier League lørdag: Derfor tror vi på Chelsea-seier

Oddstips PL: Mitrovic senker Cardiff i nedrykksduellen

Oddstips PL: Newcastle må slite for poengene

V75 Momarken: Gulljackpot i herlig millionomgang

V65 Leangen: Deilig jackpotkveld på Leangen

V4/V5 Klampenborg: Galoppfest med Oliver

Lørdag er det endelig klart for Premier League-fotball igjen etter landslagspausen. Det er hele åtte kamper som skal spilles og storkampene er naturligvis Chelsea mot Manchester United. I Championship er det full runde og det er også to kamper i Eliteserien her hjemme lørdag. Det er ellers en rekke spennende kamper i norsk 2 og 3. divisjon både i toppstrid og bunnstrid. I Italia, Spania og Tyskland er det også en rekke spennende kamper og det er er både ishockey og håndball her hjemme.

Molde - Sarpsborg 08 H 1,57 (spillestopp kl 15.25)

Det gjenstår fem serierunder i Eliteserien og det er Molde som er det store formlaget sett til de fem foregående serierundene. 13 poeng har Solskjærs gutter tatt i denne perioden og det er kun tre poeng opp til Brann på 2. plass. Opp til serieleder Rosenborg er det sju poeng og det er nok for mye med så få kamper igjen. Overkjørte Rosenborg i forrige hjemmekamp, men vant likevel ikke mer enn 1-0. Det ble også seierssifrene borte mot Bodø/Glimt for snaue 14 dager siden. Sju seire på de åtte siste hjemmekampene og totalt 10-0-3 hjemme på Aker stadion. Ole Gunnar Solskjær kan glede seg over tilnærmet skadefritt mannskap.

NB! Husk å spille Lotto. Ca 14 millioner kr i førstepremiepotten lørdag. Lever kupongen her!

Sarpsborg 08 gikk på sitt sjuende strake tap i Eliteserien når det ble 0-1 tap borte mot Start i siste serierunde. Det er ingen tvil om at Sarpsborg 08 hadde fortjent poeng i den kampen. Har faktisk ikke mer enn seks poeng ned til Start på kvalikplass og har i tillegg tre av dem siste på bortebane. Totalt 3-3-6 på bortebane. Førstkommende torsdag venter hjemmekamp mot Malmö i Europa League og det er nok en mye viktigere kamp for Sarpsborg. Viktige Kristoffer Zachariassen soner karantene lørdag.

Molde er i knallform, har alt å spille for og er normalt meget solide på hjemmebane. 1,57 i hjemmeodds er som det må være. Vi kombinerer Molde-seier med en svært godt betalt hjemmeseier i engelsk Championship.

Nottingham Forest - Norwich H 2,20 (spillestopp kl 15.55)

Ingen lag er ubeseiret i Championship etter de tolv første serierundene og kun to av lagene har kun ett tap. Det ene av de lagene heter Nottingham Forest. De er likevel seks poeng bak serieleder Sheffield United og det skyldes hele sju poengdelinger. Står med 19 poeng og ligger på 6. plass. Råsterk 2-0 seier borte mot Middlesbrough i siste serierunde. Er ubeseiret hjemme og står med 3-3-0 på sine seks første hjemmekamper. Forsvarsspilleren Jack Robinson soner karantene, men Diogo Goncalvesis er tilbake etter tre kampers karantene. Ben Osborn må testes nærmere kampstart.

Etter en svak åpning på sesongen med kun en seier på de fem første seriekampene (1-1-3), har Norwich funnet stilen og står med flotte 4-2-1 på sine sju siste seriekamper. Men det tapet kom i siste serierunde hjemme mot Stoke (0-1). Har uansett avansert til 9. plass på tabellen og står med totalt 18 poeng. 2-3-1 totalt på bortebane. Den finske landslagsspissen Teemu Pukki pådro seg en hamstringsskade for Finland og mister lørdagens kamp. Pukki har stått for 5 av Norwichs 15 seriemål. Kaptein Grant Hanley er fortsatt uker unna spill, og Kenny McLean er fortsatt ute med ankelskade.

2,20 på hjemmeseier er flott odds og spilles i kombinasjon med Molde-seier. Totalodds på denne dobbelen 3,45.

Klikk her for å levere spillet