Helsprek hjemmedobbel i OBOS-ligaen

Søndagens langoddsprogram består av seks kamper fra Eliteserien, sju kamper fra OBOS-ligaen og tre kamper fra Premier League. I La Liga skal blant annet Real Madrid i aksjon og i Serie A skal blant annet Juventus i aksjon. Her hjemme fortsetter Fredrikstad jakten på opprykk og skal til Narvik for å møte Mjølner. Ellers er det naturligvis fotball fra både Bundesliga, Allsvenskan, Superligaen og Ligue 1 i Frankrike.

Åsane - Tromsdalen H 2,15

Det gjenstår ti serierunder av OBOS-ligaen og alle lagene har fortsatt noe å spille for, både når det gjelder direkte opprykk, playoff og nedrykk.

Åsane er på nedre halvdel med sine 23 poeng og har ikke mer enn fem poeng ned til Florø på kvalikplassen. Tok et sterkt bortepoeng mot Mjøndalen tirsdag (1-1) og nest sist ga laget Viking kamp til døra hjemme på Myrdal, men måtte tåle et surt 1-2 tap. Tredje sist ble det 0-1 tap borte for Aalesund. Det betyr at Åsane har møtt alle topp tre-lagene i de tre siste seriekampene og selv omlaget kun har tatt ett poeng på disse, har de vært med for fullt i alle tre kampene. To strake trepoengere før det og brukbare 4-2-4 på hjemmebane.

Tromsdalen topper formtabellen i OBOS-ligaen sett til de ti siste serierundene og står med sensasjonelle 7-2-1 i denne perioden. Med denne poengfangsten har laget avansert til 6. plass og playoff. Står med 32 poeng, men har ikke bedre enn 3-3-4 på bortebane. Det skal dog tillegges at laget kun har møtt Aalesund (sist helg hjemme) av topp seks-lagene i denne perioden. Slo det totalt formløse bunnlaget Levanger sist på bortebane (2-1), men røk 0-1 borte mot Florø i den foregående bortekampen.

2,15 på at Åsane tar tre meget viktige poeng, ser bra ut og spilles.

Florø - Ham-Kam H 2,55 (spillestopp kl 17.55)

Florø med imponerende 3-2 seier borte mot Sogndal forrige søndag og dermed tok laget tilbake kvalikplassen fra Strømmen etter å ha mistet denne etter forrige serierunde. Står med 18 poeng og har ikke mer enn fem poeng opp til trioen Ham-Kam, Jerv og Åsane på sikker plass. Forsvarsgeneral Runar Hove stod for to av målene mot Sogndal. 3-0-2 på de fem siste hjemmekampene, tapene har kommet mot topplagene Sogndal og Aalesund.

Nyopprykkede Ham-Kam jaktet sin tredje strake seier borte mot Nest-Sotra forrige søndag, men måtte returnere med 0-1 i kofferten. Ligger på 11. plass med totalt 23 poeng. Tok en sjelden borteseier sist på reise med 3-2 seier mot Jerv, men har ellers underprestert kraftig på bortebane med 2-2-6 totalt.

Det er vrient å forstå hvorfor bortesvake HamKam er satt til favoritt her. 2,55 på hjemmeseier synes svært godt betalt. Vi setter pengene på Florø og kombinerer med seier til Åsane og får meget spreke 5,48 i totalodds.

Her kan du levere spillet