Helt natta for Everton på bortebane

Det er et meget omfattende langoddsprogram vi har foran oss lørdag. Det er full pakke med internasjonal fotball og selv om det spilles kvartfinaler i FA-cupen i England, spilles det også kamper i Premier League og tilnærmet full runde i Championship. I tillegg er det kamper fra La Liga, Bundesliga, Serie A og Ligue 1. Her hjemme spilles det to kamper i Eliteserien.

Stoke - Everton H 2,30 (spillestopp kl 15.55)

Med kun en seier på de ti siste seriekampene (1-4-5) er Stoke nest sist på Premier League-tabellen med sine 27 poeng. Tre strake poengdelinger før det ble et forventet 0-2 tap hjemme for Manchester City mandag kveld. Anstendige 5-4-6 på hjemmebane. Spissene Mame Biram Diouf og Saido Berahino er begge aktuelle igjen etter skader, mens Stephen Ireland fortsatt er ute på ubestemt tid.

Everton tok sin tredje strake hjemmeseier sist lørdag da Brighton ble slått 2-0. Med sterke 9-2-4 på Goodison Park denne sesongen, så er det der Everton har levert. På bortebane har laget faktisk kun vunnet en kamp (1-5-9) og laget står med fem strake tap på bortebane. Med totalt 37 poeng er det dog ingen fare for eksistensen i Premier League. Theo Walcott og Idrissa Gueye er begge friskmeldte, men Gylfi Sigurdsson er ute med kneskade. Ashley Williams soner for karantene.

1-1-1 på de tre siste tilsvarende, lørdag er det ingen tvil om at det er hjemmelaget som trenger poengene mest, og slik Everton har opptrådt på bortebane denne sesongen, synes 2,30 på hjemmeseier som bra odds og spilles.

Bristol City - Ipswich H 1,60 (spillestopp kl 15.55)

Selv om hjemmelaget kun tatt to seire på sine tretten siste seriekamper (2-5-6), er laget i aller høyeste grad med i playoffkampen. Ligger på 8. plass med totalt 58 poeng og har kun tre poeng opp til Middlesbrough på 6. plass. Totalt 9-5-4 på hjemmebane. Forsvarsspillerne Aden Flint og Joe Bryan er fortsatt ute med karantene. Flint soner den andre av sine tre kampers karantene, mens Bryan soner den siste av sin to kampers karantene. Forsvarskollega Nathan Baker er usikker etter å ha pådratt seg en smell mot Burton sist.

Etter sitt 0-3 tap hjemme mot Hull sist lørdag, så er trolig Ipswich hektet av i playoffkampen. Ligger på 12. plass med totalt 52 poeng og med kun ni serierunder igjen, er avstanden opp til Middlesbrough på 6. plass på ni poeng. Svært variable 15-7-15 totalt og like variable 7-3-8 på bortebane. Spissen Joe Garner har pådratt seg en kneskade og er uaktuell. Dominic Iorfa, Muzzy Carayol, Tom Adeyemi, David McGoldrick, Dean Gerken, Emyr Huws og Andre Dozzell er alle ute med skader.

Bristol City må gå for tre poeng her og møter et bortelag som ikke har allverden å spille for. 1,60 på hjemmeseier er i grenseland, men vi lar det stå til og kombinerer seier til Stoke med seier til Bristol City. Totalodds på denne dobbelen 3,68.