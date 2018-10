Herlig hockeydobbel til frekke 4,65 i odds

Sportspills øvrige mandagsmeny:

Det er et bra langoddsprogram denne mandagen. Høydepunktet er uten tvil Premier League-oppgjøret mellom Arsenal og Leicester, men det er også et interessant oppgjør i Serie A mellom Sampdoria og Sassuolo og det er spennende kamper i Allsvenskan og den danske Superligaen. I tillegg er det flere herlige hockeykamper på oddsmenyen. Natt til tirsdag spiller det blant annet kamper i NHL.

Philadelphia Flyers – Colorado Avalanche B 2,45 (spillestopp kl. 00.55)

Flyers har ikke fått noen drømmestart på sesongen. De har havnet litt bakpå i Metropoitan Division. På hjemmebane har de tapt to av fire kamper så langt, og kun vunnet én kamp etter ordinær spilletid. Seieren kom i lørdagens kamp mot NJ Devils. Den kampen vant de 5–2.

Philly har to tidligere Avalanche-målvakter i stallen: Brian Elliott og Calvin Pickard. Det er ennå ikke offentliggjort hvem som starter kampen, men jeg tror Elliott for sjansen igjen.

Flyers har en tøff kamp foran seg natt til tirsdag.

Jeg følger litt med på Colorado etter at jeg så laget i Pepi Center for to og et halvt år siden. Den gangen slo de Anaheim. Denne sesongen har Colorado fått en bra start. De ligger på annenplass i Central Divison, to poeng bak Nashville.

Avalanche slo Carolina Hurricanes 3–1 i lørdagens kamp. I den kampen herjet rekken med center Nathan MacKinnon og vingene Landeskog og Rantanen. Landeskog scoret karrierens tredje hat trick i torsdagens kamp mot NJ Devils og lørdag fulgte han opp med to nye scoringer. Begge målene kom etter nydelig samspilt med MacKinnon.

MacKinnon har nå fem målgivende pasninger på de to siste kampene og har klatret opp på annenplass på poengstatistikken i NHL med 14 poeng. Det er bare Toronto-stjernen Matthews som har flere poeng en ham. Han har 16 poeng.

Det er ikke bare fremover på banen Colorado imponerer. Også keeper Philipp Grubauer har vært helt rå. Han var outstanding mot Hurricanes, hvor han leverte flere klasseredninger. Dersom han fortsetter på samme måten mot Flyers er jeg sikker på at Colorado tar med seg alle poengene hjem til Denver.

Marko Dano er endelig spilleklar for Avalanche, og han kan debutere for Colorado i Philadelphia.

Colorado har allerede vunnet en gang mot Flyers denne sesongen. De slo dem 5–2 hjemme i Pepsi Center 6. oktober. Jeg tror de kan ta en ny seier natt til tirsdag. Aves har vært bra på bortebane. De har vunnet tre av fire bortematcher så langt, men bare én av dem har blitt vunnet etter ordinær spilletid. Jeg tror de vinner igjen i Wells Fargo Center. Oddsen er herlige 2,45. Denne kan spilles som singel, men vi bruker den i en interessant dobbel.





Winnipeg Jets – St. Louis Blues H 1,90 (spillestopp kl 01.55)

Winnipeg har av mange vært nevnt som den største favorittene av de kanadiske lagene til å gå til Stanley Cup-finalen. Jets var kanskje det beste laget i sluttspillet sist sesong, men fikk trøbbel mot et kontringssterke Vegas Golden Knights i semifinalen.

De har klart å beholde de viktige backene Jacob Trouba og Josh Morrissey. Samtidig har de en god keeper i Connor Hellebuyck. Fremover har de danske Nikolaj Ehlers, finske Patrik Laine og Kyle Connor som alle er unge og sultne.

Jets er det beste hjemmelaget i Central Division med fire seire på de fem første hjemmekampene. Natt til tirsdag møter Winnipeg et St. Louis Blues de har hatt et godt tak på. De har vunnet ni av de siste elleve kampene mot Blues.

St. Louis imponerte stort da de slo Toronto Maple Leafs på lørdag, og de håper å ta en ny seier i Canada når de reiser videre til Winnipeg.

Manager Doug Armstrong har stablet et bra lag på beina denne sesongen. Han hentet inn Patrick Maroon, Tyler Bozak og David Perron som free agents og Ryan O’Reilly via en trade. Dersom de skal ta seg til sluttspillet og hevde seg der må keeper Jake Allen levere mellom stengene. St. Louis trenger litt suksess nå. Siden 1970 har det ikke lyktes klubben å komme i Stanley Cup-finalen, til tross for at St. Louis Blues så godt som hver sesong har vært med i sluttspillet fra Western Conference. De klarer det neppe denne sesongen heller. Andre lage er rett og slett bedre enn dem. Et av lagene er Winnipeg, og jeg tror kanadierne vil vise det i natt.

St. Louis har slitt mot lag fra Western Conference. De står med 1–5 på de seks siste kampene. De står også med 2–5 på de siste syv bortekampene, så det ser ikke så lyst ut for dem før kampen mot et Jets-lag som er kanongode på hjemmebane.

Jeg tror et hjemmesterkt Winnipeg-lag vinner denbne matchen i natt. Oddsen er 1,90.

Nattens dobbelttips fra NHL blir derfor Winnipeg Jets + Colorado Avalanche. Oddsen er nydelige 4,65. Spillestopp er klokken 0055.

