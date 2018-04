Herlig midtukekupong i vente

Sportspills øvrige onsdagsmeny:

NM-cup: Nettavisen sender 17 kamper i kveld

NM-cup: Vi har vurdert alle 1. runde-kampene

Oddssingel Premier League: United kan gå på en ny smell

Oddsdobbel onsdag: Schalke tar opp kampen mot Bayern

Oddssingel Serie A: Verona til kjempeodds

Oddssingel Allsvenskan: Djurgården skal matche Malmö

Tippetips: United, PSG, Juventus og Real Madrid på midtukekupongen

V4/V5 Jägersro: Nettavisen jakter ny galoppsuksess

Ukens midtukekupong byr på full serierunde i Serie A og hele åtte av kampene på kupongen er hentet derfra. I tillegg er det Premier League-kamp mellom Bournemouth og Manchester United og seriekamp i La Liga. To semifinaler er det også. En fra Coupe De France og en fra tyske cupen. Bonuspotten vokser stadig og er på ca 1,6 mill kr på ukens midtukekupong. Innleveringsfristen er kl 20.40 og samtlige kamper avvikles onsdag. Under spillboksen finner du analyser av samtlige tolv kamper på kupongen.

1. Bournemouth - Manchester United

Med fire seriekamper igjen å spille, er Bournemouth med 99% sannsynlighet sikker på å fortsette også i Premier League neste sesong. Står med 38 poeng og har ti poeng ned til Southampton under streken og i tillegg er det sju lag mellom Bournemouth og Southampton. Røk som forventet borte mot Liverpool lørdag og står med anstendige 6-5-6 på hjemmebane. Junior Stanislas og Adam Smith er som tidligere ute for hjemmelaget, men ellers har Eddie Howe et helt skadefritt mannskap til disposisjon.

Manchester United levert en meget skuffende forestilling hjemme mot West Bromwich søndag og tapte 0-1 mot tabelljumboen. Holder dog fortsatt andreplassen med sine totalt 71 poeng, og med Chelsea elleve poeng bak på 5. plass, er det med garanti Champions League-spill på Old Trafford også til høsten. 9-3-4 totalt på bortebane. Verd å merke seg er at United allerede lørdag, spiller semifinale hjemme mot Tottenham i FA-cupen, og den kampen har garantert større fokus enn denne seriekampen. Jose Mourinho har annonsert endringer i kveldens startellever.

2-1 og 1-3 i de to siste tilsvarende. Hjemmelaget er langtfra sjanseløse her med de forutsetningene som gjelder. HUB.

2. Real Madrid - Athletic Bilbao

I likhet med Serie A, er det også full midtukerunde i La Liga. Men her spres kampene over flere dager og dette er den eneste av disse, som er med på midtukekupongen.

Real Madrid er som kjent klar for semifinale i Champions League, og der venter Bayern München. Første møte går av stabelen neste onsdag i München. I seriespillet har Real gått strålende i evigheter nå og ligger på 3. plass med 67 poeng. Det er fortsatt 15 poeng opp til serieleder Barcelona når det gjenstår seks serierunder, mens det opp til byrivalen Atletico Madrid på 2. plass er fire poeng. 10-3-3 totalt på Santiago Bernabeu. Nacho er eneste spiller som er ute med skade for Real Madrid.

Det har vært en skuffende sesong for Athletic Bilbao som i helgen presterte å tape 2-3 hjemme mot meget bortesvake Deportivo La Coruna. Ligger uansett trygt til med hele 13 poeng ned til nevnte Coruna under streken, når kun seks serierunder gjenstår. Moderate 4-4-8 på bortebane. Onsdag er både Ander Iturraspe og Unai Nunez tilbake etter karantene. Xabier Etxeita er eneste spiller som er usikker for Bilbao.

Fire strake hjemmeseire i de fire siste og dette blir nok hjemmeseier igjen. H.

3. Schalke 04 - Eintracht Frankfurt

Semifinale i den tyske cupen som heter DFB-pokal i hjemlandet og det spilles ikke retur. Med 2-0 hjemme mot Borussia Dortmund i serien søndag, tok Schalke 04 et klart grep om andreplassen i Bundesliga og skaffet seg fire poengs luke ned til Bayer Leverkusen på 3. plass. De fire øverste lagene kvalifiserer seg til høstens Champions League og Schalke 04 har nå åtte poeng ned til RB Leipzig på femteplass. Har ikke gjort noen videre cupsuksess de siste sesongen. Står med sterke 9-4-2 hjemme i Gelsenkirchen denne sesongen. Matija Nastastic er eneste skadefravær for Schalke.

Kun en seier og fire poeng på de fem siste seriekampene for Eintracht Frankfurt, som er i ferd med å miste sjansen til topp fire, etter en flott sesong. Står med 46 poeng og har fem poeng opp til Borussia Dortmund på 4. plass. Var tapende finalist mot nettopp Borussia Dortmund i DFB-pokal forrige sesong. Moderate 6-3-6 på bortebane i seriespillet denne sesongen. Ante Rebic er det eneste sentrale fraværet for Eintracht Frankfurt.

2-2-1 på de fem siste tilsvarende serieoppgjørene, men årets utgave av Schalke 04 ser bedre ut enn på lenge. Det skal være gode muligheter for at Schalke tar seg til finale. H.

4. Caen - Paris Saint-Germain

Semifinale i Coupe De France og det spilles ikke retur. Caen tok seg til denne semifinalen etter å ha slått Lyon 1-0 hjemme i kvartfinalen. I Ligue 1 ligger dog laget litt utsatt til når det står igjen seks serierunder. Ligger på 15. plass og har seks poeng ned til Lille (tredje sist) og kvalikplass. Flotte 7-2-6 på hjemmebane.

Paris Saint-Germain knuste serietoer Monaco med 7-0 hjemme i helgen og ble dermed seriemestre allerede fem serierunder før slutt etter blant annet enorme 17-0-0 hjemme. På bortebane står laget med 11-3-2. Har ikke møtt Caen på bortebane i serien denne sesongen (det er først i siste serierunde), men vant tilsvarende oppgjør forrige sesong med 6-0.

Cup er cup, og kanskje kan Caen presse frem ekstraomganger. UB.

5. Crotone - Juventus

De åtte siste kampene på midtukekupongen er alle hentet fra Serie A.

Ett poeng opp til sikker plass for Crotone når det gjenstår seks serierunder. Kun to seire på de åtte siste seriekampene (2-0-6), men løpet er aldeles ikke kjørt. Anstendige 5-4-7 på hjemmebane. Ahmed Benali (ti seriekamper fra start), Ante Budimir (17 seriekamper fra start og seks seriemål) og Andrea Nalini (14 seriekamper fra start) er ute til onsdagens kamp.

Med 9-1-0 på sine ti siste seriekamper er Juventus på vei mot et nytt seriemesterskap. Hovedutfordrer Napoli fortsetter å avgi poeng og seks serierunder før slutt, har Juve seks poengs forsprang på Napoli. Bunnsolide 13-2-1 på bortebane. Bernardeschi, Pjanic og de Sciglio er ute til denne kampen.

Crotone er i kjempebeit for poeng, men seiersmaskinen Juventus vinner nok igjen. B.

6. Napoli - Udinese

Mens Juventus står med 5-1-0 på sine seks siste seriekamper, står Napoli med 2-3-1 på sine seks siste seriekamper. Det betyr at Napoli nå er seks poeng bak Juventus med kun seks serierunder igjen. Måtte ha to overtidsmål for å slå svake Chievo i forrige hjemmekamp (2-1), men har uansett sterke 12-2-2 på hjemmebane. Onsdag må forsvarrspilleren Kalidou Koulibaly sone karantene (han har startet 31 seriekamper denne sesongen), mens forsvarskollega Faouzi Ghoulam har vært ute i lang tid.

Ett fattig poeng har Udinese skaffet seg på de ti siste seriekampene og da ligger du nederst på formtabellen i Serie A. Men står likevel med 33 poeng og har fortsatt seks poeng ned til streken. Totalt 5-1-10 på bortebane, men de fem siste er alle tapt. Islendingen Emil Halfredsson må sone karantene for gule kort onsdag, mens Valon Behrami, Gabriele Angella og spissen Kevin Lasagna er ute med skader.

Tre strake hjemmeseire i de tre siste tilsvarende og totalt formløse Udinese reiser nok tomhendt hjem også denne gang. H.

7. Roma - Genoa

Roma imponerte stort med å slå ut Barcelona i Champions League forrige midtuke, og trakk altså Liverpool i semifinalen der første oppgjør spilles neste tirsdag.

0-0 mot byrivalen Lazio søndag kveld og det er tøff kamp om topp fire i Italia med seks serierunder igjen. Juventus og Napoli er som kjent suverene i toppen, mens Roma, Lazio og Inter kjemper en hard kamp om de to siste Champions League-plassene. Roma er på 3. plass før midtukerunden med sine 61 poeng, men har kun ett poeng ned til Inter på 5. plass. Røk 0-2 for Fiorentina i forrige hjemmekamp og har faktisk ikke bedre enn 9-1-6 hjemme på Stadio Olimpico denne sesongen. Har dog ingen vesentlige fravær bortsett fra Diego Perotti som er skadet.

Genoa står med 2-2-0 på sine fire siste seriekamper, etter en svak periode før det. Har totalt 38 poeng og 11 poeng ned til Crotone under streken og bør være safe med det. 5-5-6 er ikke de dårligste bortetallene i Serie A. Onsdag må Genoa unnvære forsvarsspilleren Davide Biraschi (15 seriekamper fra start og forsvarskollega Nicolas Spolli (19 seriekamper fra start).

Roma bør ha gode vinnersjanser i kveld, men vi tar med en halvgardering da det vrimler av storfavoritter på midtukekupongen. HU.

8. Fiorentina - Lazio

Hjemmelaget har gjort en bra sesong og ligger på 7. plass før denne midtukerunden med totalt 51 poeng. Dog er det nok for langt opp til topp fire, men det er kun to poeng opp til Milan på 6. plass som gir Europa League. Godkjente 7-5-4 hjemme på Stadio Artemio Franchi i Firenze. Hadde seks strake seire før det ble litt skuffende 0-0 hjemme mot Spal søndag og står med flotte 6-2-0 på sine åtte siste seriekamper. Midtbanespilleren Milan Badelj (24 seriekamper fra start) har ikke vært med i de fire siste seriekampene og rekker heller ikke onsdagens kamp. Utover Badelj kan Fiorentina mønstre sitt beste mannskap.

Lazio hadde med seg 4-2 ledelse i første møtet mot Salzburg i kvartfinalen i Europa League og tok i tillegg ledelsen 1-0 i bortemøtet torsdag kveld tidlig i andre omgang. Men presterte å slippe inn fire mål og gikk på hodet ut av Europa League. Tok seg sammen til byderbyet mot Roma søndag og 0-0 var et greit resultat der. Holder den meget viktige fjerdeplassen i Serie A, men har kun ett poeng ned til Inter på 5. plass. Bra serieform med 4-3-1 på de åtte siste og sterke 10-3-3 totalt på bortebane. Forsvarsspilleren Stefan Radu ble utvist mot Roma og soner følgelig karantene her. Toppscorer Ciro Immobile er usikker, men starter trolig.

Etter tre strake Lazio-seire i Firenze, vant endelig hjemmelaget igjen forrige sesong. Totalt står det 3-0-5 på de åtte siste tilsvarende. Magefølelsen sier hjemmeseier denne gang.

Denne ser åpen ut, så vi bruker alle tegn. HUB.

9. Torino - AC Milan

Etter en svak periode, har Torino fått opp farten igjen og står med ti poeng på sine fire siste seriekamper. Ligger på 10. plass med totalt 46 poeng og har ikke mer enn sju poeng opp til nettopp Milan på den viktige 6. plassen (siste plass som gir Europa League). Totalt 7-5-4 hjemme på Olympiastadion i Torino. Torino-manager Walter Mazzari kan stille med sitt beste mannskap.

AC Milan har etter en flott periode med fem strake seire (herunder borteseier mot Roma), kun kapret tre poeng på sine fire siste seriekamper og står med tre strake poengdelinger nå, og samtlige av disse har vært på hjemmebane. Har dermed mistet kontakten med lagene foran og har åtte poeng opp til Lazio på den viktige 4. plassen. Totalt 7-3-6 på bortebane. Forsvarssjef Leonardo Bonucci er tilbake etter karantene, men forsvarskollega Alessio Romagnoli er fortsatt ute med skade. Det er samtidig Milans eneste betydningsfulle fravær.

Fire strake poengdelinger i de fire siste tilsvarende. Vi helgarderer. HUB.

10. Sampdoria - Bologna

Det svinger ikke av Sampdoria for tiden og kun en av de seks siste seriekampene er vunnet (1-1-4). Men er fortsatt i posisjon til å nå 6. plassen som Milan innehar før denne midtukerunden. det er fem poeng opp. Meget flotte 10-3-3 på hjemmebane denne sesongen. Forsvarsspilleren Nicola Murru (15 seriekamper fra start) er helt sikkert ute, ellers er det ingen andre fravær, men noen spillere betegnes som usikre.

Etter 0-2-3 på de fem siste seriekampene, fikk endelig Bologna smake seierens sødme igjen søndag, da Verona ble slått 2-0 hjemme. Roberto Donadonis menn avanserte dermed til 11.plass med totalt 38 poeng og har elleve poeng ned til Crotone under streken. 5-1-9 er dog ikke allverdens bortestatistikk. Vassilis Torosidis, Godfred Donsah og Ladislav Krejci er uaktuelle onsdag.

Det står 7-2-0 på de ni siste tilsvarende på Stadio Luigi Ferraris og det skal være meget gode sjanser for ny hjemmeseier onsdag kveld. H.

11. Spal - Chievo

Nyopprykkede Spal er som ventet involvert i nedrykksstriden, men enn så lenge er laget over streken. 0-0 borte mot Fiorentina søndag og det var faktisk lagets femte strake poengdeling. Totalt 28 poeng og kun ett poeng ned til Crotone under streken. 3-7-5 totalt på hjemmebane. Har en del skader i mannskapet sitt. Filippo Costa (forsvar - starter helgens seriekamp), Jasmin Kurtic (midtbane - 10 seriekamper fra start), Pasquale Schiattarella (midtbane - 21 seriekamper fra start), Alberto Grassi (midtbane - 21 seriekamper fra start) og Marco Borriello (spiss - ni seriekamper fra start) er alle ifølge gazzetta.it uaktuelle til onsdagens kamp.

Chievo ligger på plassen foran Spal på tabellen, men har to poeng mer (30). Det betyr tre poeng ned til Crotone under streken. 2-2-4 viser formen, men borte har det ikke vært rare greiene Chievo har prestert denne sesongen (2-3-11). Forsvarsspilleren Mattia Bani ble utvist i søndagens hjemmekamp mot Torino og må sone karantene onsdag. Det er samtidig det eneste fraværet for Chievo.

Hjemmelaget taper neppe i kveld heller og kan gå mot sin sjette strake poengdeling. HU.

12. Verona - Sassuolo

En meget viktig kamp i bunnstriden. Nestjumbo Verona står med 25 poeng og har således kun tre poeng opp til Spal på sikker plass. Fire tap på de fem siste seriekampene, men har samtidig vunnet tre av sine fire siste hjemmekamper. Forsvarspilleren Antonio Caracciolo må sone karantene for gule kort onsdag. Ellers er spissen Moise Kean (12 seriekamper fra start), midtbanespilleren Simone Calvano (5 seriekamper fra start) og midtbanespilleren Marco Fossati (9 seriekamper fra start) uaktuelle onsdag.

Til tross for at Sassuolo er uten tap på sine seks siste seriekamper (1-5-0), er laget i aller høyeste grad involvert i nedrykksstriden. Ligger på 15. plass med totalt 31 poeng og har ikke mer enn fire poeng ned til Crotone under streken. Normalt hjemmesterke Sassuolo har ikke bedre enn 2-2-7 på eget gress denne sesongen, men akseptable 5-3-8 på bortebane. har ingen spillere ute med karantene, men forsvarsspilleren Edoardo Goldaniga (13 seriekamper fra start), midtbanespilleren Stefano Sensi (9 seriekamper fra start) og forsvarsspilleren Pol Lirola (8 seriekamper fra start) er alle ute med skade.

4-1-0 på de fem siste tilsvarende og Verona har levert flott på hjemmebane i det siste. Må dog ha flere seire og skal ha gode seierssjanser her. HU.

96-rekker:

1. Bournemouth — Manchester United HUB

2. Real Madrid — Athletic Bilbao H

3. Schalke 04 — Eintracht Frankfurt H

4. Caen — Paris Saint-Germain UB

5. Crotone — Juventus B

6. Napoli — Udinese H

7. Roma — Genoa HU

8. Fiorentina — Lazio HU

9. Torino — Milan U

10. Sampdoria — Bologna H

11. Spal 2013 — ChievoVerona HU

12. Hellas Verona — Sassuolo HU

432-rekker:

1. Bournemouth — Manchester United HUB

2. Real Madrid — Athletic Bilbao H

3. Schalke 04 — Eintracht Frankfurt H

4. Caen — Paris Saint-Germain UB

5. Crotone — Juventus B

6. Napoli — Udinese H

7. Roma — Genoa HU

8. Fiorentina — Lazio HUB

9. Torino — Milan HUB

10. Sampdoria — Bologna H

11. Spal 2013 — ChievoVerona HU

12. Hellas Verona — Sassuolo HU