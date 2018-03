Herlig odds på Dynamo Kiev

Alle åtte returkampene i åttedelsfinalene i Europa League er å finne på torsdagens langoddsprogram og det er flere høyinteressante objekter. I tillegg starter NM-semifinalene i ishockey her hjemme der Storhamar tar imot Frisk Asker i første kamp av best av sju. Som vanlig er det også en rekke kamper i NHL natt til fredag. Skiskytterne skal i aksjon i Holmenkollen og det er verdenscup sprint for både menn og kvinner. Det er også verdenscupavslutning i alpint i Åre og der står det Super G for både kvinner og menn på programmet i dag. Raw Air pågår som kjent for fullt og i ettermiddag er det renn i Granåsen i Trondheim.

Dynamo Kiev - Lazio H 3,15 (spillestopp kl 18.55)





Her står det altså 2-2 etter det første møtet i Roma, ettersom Dynamo Kiev fikset utligningsmålet 11 minutter før fullt tid. Dynamo Kiev tok seg videre fra gruppespillet etter å ha vunnet sin gruppe som ellers bestod av Partizan Beograd, Young Boys og Skenderbeu. Med andre ord ingen spesielt tøff gruppe. Tok seg videre fra 16-delsfinalen på bortemålsregelen mot greske AEK Athen. I hjemlig liga er laget seks poeng bak serieleder Shaktar Donetsk, men på hjemmebane er laget ubeseiret (10-2-0). Georgi Bushchan, Serhiy Sydorchuk og Vladyslav Kalitvintsev er alle trolig ute for hjemmelaget, mens Denys Garmash må sone karantene for rødt kort i den første kampen sist torsdag.

Lazio er i ferd med å gjennomføre en solid sesong i Serie A, selv om det kun er blitt ett poeng på de to siste seriekampene. Røk 0-1 hjemme mot Juventus nest sist og skuffet vel noe med kun å klare 2-2 borte mot svakt plasserte Cagliari søndag. Ligger på 4. plass i serien med totalt 53 poeng og har meget solide 9-3-3 på bortebane. Martín Cáceres er eneste spiller ute for Lazio.

Denne ser åpen ut etter 2-2 i det første oppgjøret og italienske lag er ikke alltid like "gira" på suksess i Europa League og det kan godt være Lazio gjør noen rokeringer. Men helt uavhengig av det, skal Dynamo Kiev kunne vinne denne. Laget har så mye rutine fra Europa og til 3,15 i odds, må det være verd å sette penger på hjemmeseier her.