Historien gjentar seg i Skien

Mandagens langoddsprogram byr på Eliteseriekampen mellom Odd og Sarpsborg 08 som den siste kampen i den sjette Eliteserierunden her hjemme. Ellers er det Premier League-fotball mellom Everton og Newcastle, det er kamper fra både La Liga og Serie A. I tillegg er det tre kamper fra Allsvenskan, og det er meget viktige Stanley Cup-kamper natt til tirsdag.

Odd - Sarpsborg 08 U 3,22 (spillestopp kl 18.55)





Seriestart helt på det jevne for Odd som står med fire poeng etter sine fem spilte seriekamper. Røk på sesongens andre av to mulige bortetap mot Strømsgodset sist søndag. Holdt 0-0 til 60 minutter da, men tre mål av Marcus Pedersen i løpet av ett kvarter, gjorde at den kampen endte 0-3. Hjemme i Skien er det blitt 1-2 tap mot Haugesund i seriepremieren, 1-1 mot Rosenborg og 1-0 seier mot Bodø/Glimt i den siste hjemmekampen. Fredrik Semb og Fredrik Nordkvelle kan begge være tilbake i kveld etter sine skadefravær, mens Torgeir Børven neppe rekker denne kampen heller.

Sarpsborg 08 ble tatt på sengen av et meget offensivt og sterkt Brann-lag i toppkampen hjemme sist søndag og tapte fortjent 1-2 da. Det var sesongens første tap for Sarpsborg som totalt står med åtte poeng (2-2-1), Begge bortekampene har endt med poengdeling og trenden fra forrige sesong fortsetter denne sesongen, da Sarpsborg spilte uavgjort i sju av femten bortekamper. Geir Bakke skal kunne mønstre skadefritt mannskap.

Det er ingen enkel kamå å vurdere dette, noe hjemmeoddsen på 2,60 og borteoddsen på 2,40 også gjenspeiler. Men vi merker oss at det tilsvarende oppgjøret på Skagerrak Arena har endt 0-0, 0-0 og 1-1 de tre foregående sesongene. 3,22 er oddsen på uavgjort i kveld og det må nesten bli vårt valg i kveld.