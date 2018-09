Historien gjentar seg på Emirates

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Søndagens langoddsprogram byr på seks kamper fra Eliteserien, sju kamper fra OBOS-ligaen og to kamper fra Premier League. I tillegg er det flere interessante kamper i både La Liga og Serie A, og det spilles toppoppgjør i Allsvenskan mellom AIK og Hammarby. Det er også toppoppgjør i norsk 2. divisjon mellom Raufoss og Fredrikstad og det er kamper i Eliteserien håndball for kvinner og i Eliteserien i ishockey.

Arsenal - Everton pause/fulltid dobbel H/H 2,00 (spillestopp kl 16.55)





Unai Emery er som kjent ny manager for sesongen og han måtte se at Arsenal tapte sin to første seriekamper. Nå står laget med tre strake ligaseire, etter at Newcastle ble slått 2-1 borte lørdag. Torsdag stilte Emery med en forholdsvis sterk førsteellever mot Vorskla i Europa League og vant 4-2. Meget sterke 15-2-2 på Emirates i serien forrige sesong. Innledet hjemme med 0-2 tap mot Manchester City i seriepremieren denne sesongen, men vant komfortabelt 3-1 over West Ham i den andre spilte hjemmekampen. Henrikh Mkhitaryan og Lucas Torreira må begge sjekkes nærmere etter å ha pådratt seg smeller i torsdagens Europa League-kamp.

Det er stilt visse forventninger til Everton denne sesongen og innledningen var også positiv. 2-2 borte mot nyopprykkede Wolverhampton i seriepremieren, deretter 2-1 hjemme mot Southampton og 2-2 borte mot Bournemouth. Men skuffet så med kun å klare 1-1 hjemme mot Huddersfield nest sist og røk 1-3 for West Ham hjemme på Goodison Park sist helg. Sleit voldsomt på bortebane forrige sesong og vant kun tre kamper da (3-6-10). De to første bortekampene denne sesongen har begge endt med poengdeling. Richarlison er endelig klar igjen etter sin tre kampers karantene, mens forsvarsspillerne Seamus Coleman og Phil Jagielka fortsatt er ute med skader. Det samme gjelder Michael Keane som dog er tilbake i trening, men ikke aktuelle for søndagens kamp. Midtbanespilleren Andre Gomes er også fortsatt ute.

Det står 8-2-0 på de ti siste tilsvarende og Arsenal har vunnet de fire siste. Og i alle seierskampene de fire foregående sesongene, så har Arsenal også ledet til pause. Derfor blir vår anbefaling i denne kampen pause/fulltiddobbelen H/H. Odds på denne godkjente 2,00.

