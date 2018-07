Historisk kort etappe avslutter 250 meter lavere enn Galdhøpiggen

Gårsdagens etappe var en av de mest utrolige i Tour-historien. Demonstrasjoner fra misfornøyde bønder medførte at rittet ble nøytralisert og tok en pause. Det kan du lese mer om her.

Etter at spetakkelet hadde roet seg, var det til slutt de to forhåndsfavorittene Julian Alaphilippe og Adam Yates som duellerte om seieren. Sistnevnte falt i utforkjøringen på vei til mål, og dermed kunne Alaphilippe trille inn til sin andre etappeseier denne Touren.

I kampen om sammenlagtledelsen var det tendenser til angrep ved Jakob Fuglsang og Mikel Landa, men Sky-toget ble aldri ordentlig testet.

Feltet ruller imidlertid videre, og onsdag gjenstår det bare fem etapper.

Med unntak av de to tempoetappene, så er den 17. etappen fra Bagnères-de-Luchon til Saint-Lary-Soulan den korteste i årets ritt. Kun 65 kilometer skiller spabyen hvor målgangen var tirsdag og målseilet på toppen av Col du Portet.

Faktisk er det den korteste fellesstartetappen på 30 år i Touren.

Det ville vært en feiltagelse å tro at etappen ikke blir innholdsrik av den grunn. Tre lange stigninger står nemlig på programmet, og det hele avsluttes 2215 meter meter over havet.

Trehodet troll

Årets Tour de France-utgave går for å være blant de tøffeste noensinne. Onsdagens etappe gjør ikke skam på det ryktet.





Det er så vidt rytterne rekker å få igang hjulene før de tar fatt på stigningen fra startbyen Bagneres-de-Luchon opp til Montée de Peyragudes. Det skiller 1002 høydemeter mellom de to, og disse er fordelt utover 15 kilometer.





1. kategorien har en gjennomsnittlig stigning på 6,7%.





Etter toppen av Montée de Peyragudes venter en 12,5 kilometer slak utforkjøring frem til en innlagt spurt i Loudenville. Like etter at spurtpoengene er delt ut, begynner dagens andre klatring.





Stigningen opp til Col de Val Louron-Azet er en 1. kategori. 8,3% i snitt på 7,4 kilometer. Når toppen av Val Louron-Azet er nådd, gjenstår det enda 28 kilometer av etappen.





De første 12 av disse er utforkjøring gjennom Saint-Lary-Soulan og frem til bunnen av Col du Portet.





Klatringen opp til målgangen på toppen av du Portet starter på rundt 800 meter over havet, men ender hele 2215 meter over havet. Omtrent 250 meter lavere enn Galdhøpiggen som når 2469 meters høyde over havet.





16 kilometer varer stigningen på 8,7% i gjennomsnitt, og den siste kilometeren til toppen ligger på 10,2%.

Onsdagens løypeprofil





Profilen til Col du Portet. Nederst ser du den gjennomsnittlige stigningen på hver kilometer.





Sammenlagtkanonene

På lik måte som Formel 1 starter onsdagens etappe med rytterne i rekkefølge basert på plasseringene i sammendraget. Denne videoen illustrerer:





Dette kan fort by på kaotiske scener. Hva gjør for eksempel Geraint Thomas og Chris Froome om noen av de andre topp 10-rytterne går i brudd fra start. Skal de vente på resten av Sky-laget eller bli med på kjøret?

Det er verdt å minne om at man begynner klatringen opp til Montée de Peyragudes umiddelbart.

Den pussige starten reflekteres også i oddsen i den forstand at bookmakerne har størst tro på rytterne som ligger øverst på sammenlagtlisten.

Norsk Tippings favoritt er Chris Froome. Sky-kapteinen ligger 1 minutt og 39 sekunder bak lagkameraten Geraint Thomas i sammendraget. 33-åringen har vunnet syv etapper i Tour de France, og oddsen for at han tar sin åttende onsdag er 2,60.

Også Thomas, som er innehaver av den gule trøya, er gitt forholdsvis lave odds. 4,25 er oddsen for at Thomas vinner sin tredje Tour-etappe dette året.

Tredjemann i sammendraget, Team Sunweb-rytteren Tom Dumouli, har en odds på 10,00.

Forvent deg hardt kjør fra start til slutt. Starten går 15:15.