Hjemmedobbel fra League One

Lørdagens langoddsprogram byr på åtte kamper fra Nations League der blant annet Norge skal i aksjon hjemme mot Slovenia. Grunnet landslagspausen er det naturligvis ikke seriefotball i toppdivisjonene rundt omkring i Europa, ei heller her hjemme. Men det er rikelig med kamper både i norsk 2. divisjon og norsk 3. divisjon. I England er det fulle runder i både League One og League Two. Det er ellers kamper i norsk eliteserie i ishockey og full runde i SHL i Sverige og det spilles kamper i NHL.

Accrington Stanley - Bradford H 1,75 (spillestopp kl 15.55)

Hjemmelaget vant League Two forrige sesong og har fått en bra start på tilværelsen på dette nivået. De tolv første seriekampene har gitt 20 poeng og laget står med rekken 5-5-2. Ligger på 7. plass og har prestert 2-3-1 på de seks første hjemmekampene. Flotte 17-3-3 på hjemmebane som serievinner i League Two. Førstekeeper Connor Ripley ble utvist mot Shrewsbury sist lørdag og må sone tre kampers karantene. Ellers er det ingen endringer for hjemmelaget.

Bradford har vært dårligst nummer elleve i de fem sesongene laget har bak seg i League One etter opprykket fra League Two. Men det skjer neppe denne sesongen. Har innledet med åtte tap på de tolv første seriekampene og ligger tredje sist med kun 10 poeng. To av seks bortekamper er vunnet. Midtbanespilleren Sean Scannell ble utvist mot Sunderland og startet soningen av tre kampers karantene lørdag.

Accringston Stanley skal ha gode vinnersjanser lørdag og 1,75 i odds mot et formsvakt Bradford synes som helt grei odds og duger godt i en dobbel.

Burton Albion - Bristol Rovers H 2,00 (spillestopp kl 15.55)

Hjemmelaget nøyde seg med to sesonger i Championship etter opprykket i 2016. Endte nest sist i Championship forrige sesong og hadde berget plassen om det hadde blitt seier borte mot Preston i siste serierunde. Svake 4-5-14 på hjemmebane i nedrykkssesongen, klart bedre 9-4-10 på hjemmebane sesongen før. Har innledet denne sesongen med ta ett poeng på fem bortekamper (0-1-4), men klart seg betydelig bedre hjemme (3-1-2). Ligger på 18. plass før helgens runde med 11 poeng. Både Stephen Quinn og Jake Buxton skal være tilbake for Nigel Cloughs lag, mens kantspilleren David Templeton som mistet forrige helgs seriekamp mot Wycombe, trolig også mister denne.

Heller ikke Bristol Rovers har fått sving på sakene i innledningen av denne sesongen. Kun to seire på de tolv første seriekampene (2-4-6) og laget ligger fjerde sist og under streken med sine 10 poeng. Har vært involvert i målfattige oppgjør på bortebane - 1-3-2 totalt og 4-5 i målforskjell. Svake 5-5-13 på bortebane forrige sesong og omtrent like svake 5-6-12 sesongen før der igjen.

Hjemmesterke Burton får vår klare tillit her. 2,00 i odds på hjemmeseier kombineres med seier til Accrington Stanley og gir en totalodds på 3,50 på denne League One-dobbelen.

