Hjemmedobbel i Premier League til nydelig odds

Det ligger an til å bli en heidundrendes fotball-lørdag. Allerede klokken 1200 starter opprykksfinalen i 3. divisjon mellom Sotra og Fyllingsdalen på Straume. Da sparker den siste serierunden i 3. divisjon i gang. En time senere, klokken 1300, starter siste serierunden i 2. divisjon. Det er også seks kamper fra Premier League, og full serierunde i Championsship, League One og League Two. I tillegg er det som vanlig på en lørdag kamper fra 1. Bundesliga, italiensk Serie A og La Liga på oddsmenyen.

Watford - Huddersfield H - 1,70 (Spillestopp 15:55)

Huddersfield Town ankommer Vicarage Road på en 19. plass. Mens vertene er på en finfin 7. plass.

Det begynte så utrolig bra for Watford, og ekspertene begynte å få flashback til Leicester for tre år siden. Fire seire på de fire første kampene. Ikke nok med det, de spilte meget god fotball. Seieren over Tottenham i den fjerde kampen var spesielt sterk. Mot Manchester United i kamp fem tok det slutt. Gultrøyene gikk på et 2-1 tap, og seiersrekken var brutt. Etter dette tapet har ikke ting gått som ønsket for The Hornets. Uavgjort borte mot Fulham, tap for Arsenal og deretter et nedslående 0-4-tap mot Bournemouth på hjemmebane. Det var knyttet stor spenning til laget når de reiste til Wolverhampton sist helg. Her tok Javi Gracia sine gutter en meget sterk seier (2-0). Etter den siste måneds dårlige resultater var dette sterkt. Watford er klare favoritter i dagens kamp, og er riktige favoritter.

Sebastian Prödl er ikke aktuelle til lørdagens kamp. Troy Deeney og Nathaniel Chalobah har ikke trent sammen med resten av gruppen denne uken, og det er uvisst om de spiller. Kabasele var ute sist helg, men tilbake nå.

Huddersfield er sammen med Newcastle det eneste laget som ikke har en eneste seier i Premier League 18/19. Det er blytungt, og ikke er det store muligheter for at den første trepoengeren kommer i dag heller. På bortebane har laget 0-2-2, og en målforskjell på 4-11. Men la det være sagt, Huddersfield har vi fulgt med på og laget har gjort noen ordentlig gode kamper. De har faktisk hatt en hel del uflaks hittil, og kommer garantert til å ta poeng fremover. De tapte bare med et mål sist mot Liverpool, og var positive.

Begrunnelse H: Watford, ut i fra de første ni kampene, skal vinne dette oppgjøret. Vi synes faktisk 1,70 er en godkjent odds mot 19. plassen Huddersfield. Vi kommer til å kombinere denne.



Leicester - West Ham H - 2,00 ( Spillestopp 18:25)

Leicester er et sterkt hjemmelag. For tre år siden, da laget utrolig nok vant hele Premier League, tapte de kun en gang hjemme på King Power Stadium. For to år siden, altså i 16/17-sesongen, tapte laget kun fem kamper. De var til tross for en 12. plass ganske positive på hjemmebane. I fjor ble det seks tap på King Power, og igjen var det på bortebane laget slet som mest. Etter to greie seiere mot Huddersfield og Newcastle har det nå blitt to tap på rappen. Tapet mot Everton nest sist på hjemmebane var skuffende. At de røk 3-1 for et høytflyvende Arsenal nå sist bryr vi oss ikke så mye om. 2-0-2 er fasiten på de første fire hjemmekampene, mens med bortekamper er statistikken 4-0-5. Husk også på at Leicester har scoret i alle de ni Premier League-kampene så langt.



Matty James og Demarai Gray er begge ute for de blåkledde.

West Ham har til tross for to tap den siste tiden spilt seg litt opp fra den bekmørke innledningen på sesongen. Fire strake tap etter fire spilte var fasiten for Pellegrino sitt mannskap. Dermed var det et sjokk for mange at laget tok en svært sterk trepoenger mot Everton på bortebane i kamp nummer fem. Deretter fulgte laget opp med et sterkt resultat mot Chelsea (0-0). Så knuste de Manchester United 3-1 på hjemmebane, og var det klart beste laget. Det er derfor litt trist at laget hat gått på to tap den siste tiden. Nest sist røk dem 1-0 borte for Brighton, før Tottenham tok med seg alle trepoengene i en 1-0-seier i londonderbyet. De er varierende i prestasjonene, men til tross for to tap på rappen mener vi bestemt at West Ham har noe på gang, og vil trolig få en middels sesong i år. På bortebane så langt har The Hammers 1-0-3. To av kampene har dog vært mot Liverpool og Arsenal. På de siste ti spilte bortekmapene har laget kun vunnet to.

Jack Wilshere, Carlos Sanchez, Andy Carroll og Manuel Lanzini er neppe aktuelle til dagens oppgjør.

Begrunnelse H: Leicester er en tøff bortekamp, og vi tror de skal ha finfin mulighet på ta seg av West Ham. Sistnevnte er ikke særlig gode på bortebane, og vi ser for oss en 2-0-seier. Oddsen på hjemmeseier er 2,00, og den spiller vi. I kombinasjon med Watford-seier får vi en totalodds på 3,40. Det kjøper vi et spill på!