Hjemmedobbel i Premier League

Det er et fantastisk langoddsprogram vi har foran oss lørdag. Det er full pakke i England med seks kamper fra Premier League og tilnærmet full serierunde i Championship. I tillegg starter som kjent både Serie A og La Liga opp denne helgen og flere av disse kampene spilles lørdag. Her hjemme er det en rekke kamper i både PostNord-ligaen og i Norsk Tipping-ligaen, samt fire kamper i Toppserien for kvinner.

Everton - Southampton H 1,85 (spillestopp kl 15.55)

Det er stilt endel forventninger til Everton denne sesongen og laget leverte en solid seriepremiere borte mot Wolverhampton. Ledet både 1-0 og 2-1 i den kampen, men måtte som kjent spille hele 2. omgang med ti mann ettersom Phil Jagielka ble utvist like før pause. Nyinnkjøpte Richarlison viste seg fram på direkten og scoret begge målene. Nyankomne Yerry Mina er meget sannsynlig erstatter for suspenderte Jagielka, og også Chelsea-lånet Kurt Zouma kan være aktuell. Everton leverte solide 10-4-5 hjemme på Goodison Park forrige sesong.

Southamptom med en serieåpning helt på det jevne da det ble 0-0 hjemme mot Burnley. Vår egen Mohamed Elyounoussi fikk noen minutter i den kampen, men er uaktuell her pga av en hamstringsskade. Midtbanespilleren Stuart Armstrong er friskmeldt. Southampton var involvert i nedrykksstriden i det lengste forrige sesong, ikke minst grunnet skrøpelige 3-8-8 på bortebane.

9-4-0 på de 13 siste tilsvarende. 1,85 på hjemmeseier er slett ikke verst betalt, men man blir som kjent ikke rik av å singelspille 1,85-oddsere og med tanke på at det er så mange objekter å velge blant lørdag, dobler vi opp dette spillet med en annen hjemmeseier fra Premier League.

Leicester - Wolverhampton H 1,95 (spillestopp kl 15.55)

En klønete hands allerede etter tre minutter og straffespark imot, ødela for Leicester i seriepremieren borte mot Manchester United. Vant faktisk ballinnehavet med 58-42 i den kampen tross bortebane, uten at vi skal legge altfor mye vekt på det. Mourinho og United er kjente for å falle tilbake når de leder. Uansett var det mye positivt å se fra Leicester og nye James Maddison så sprek ut. Leicester hadde en litt svak start på fjorårssesongen, men kom seg etterhvert og endte på 9. plass. 7-6-6 hjemme på King Power stadium. Shinji Okazaki er nettopp tilbake etter VM-pausen og ikke aktuell, det er heller ikke skadede Matty James eller nysignerte Caglar Soyuncu.

Nyopprykkede Wolverhampton måtte nøye seg med 2-2 i sin seriepremiere hjemme mot Everton til tross for at laget utlignet til 1-1 i frisparksituasjonen som hadde ført til at Phil Jagielka ble utvist for Everton. Det skjedde like før pause. Selv med en mann mer på banen hele 2. omgang fikk Wolves aldri satt noe trykk på Everton og 2-2 var et korrekt resultat. 14-4-5 på bortebane som serievinner av Championship forrige sesong. Adama Traore kan få sin Wolves-debut lørdag, mens belgiske Leander Dendoncker ikke er med. Ivan Cavaleiro er fortsatt ute med skade.

Lagene møttes sist i seriekamp i Championship i 2012/13 sesongen. Da vant Leicester hjemmekampen 2-1, og Wolverhampton rykket faktisk ned til League One etter den sesongen.

Leicester gjorde en positiv seriepremiere og hjemmeoddsen på 1,95 er grei nok til å anbefale spill. Kombinert med seier til Everton får vi en dobbelodds på anstendige 3,61.