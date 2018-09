Hjemmedobbel til glimrende odds

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

Oddstips VM-kval: Norge har gode muligheter mot Nederland

Oddsdobbel 1: United-stjernenes nye klubb sliter borte

Oddsdobbel 2: Hjemmedobbel fra England

V64 Solvalla: Stor jackpotomgang på Solvalla

V4/V5 Bro Park: Stor galoppkveld på Bro Park

V4 Kalmar: Vi går mot lunsjens største favoritt

Vikinglotto: Førstepremiepotten har bikket 100 millioner

Det er som kjent oppholdt i både Eliteserien og Premier League frem til neste helg, da det er landslagspause. Nyvinningen Nations League har premiere denne uken og Norges herrelandslag skal i sving med første kamp hjemme mot Kypros torsdag. Men denne tirsdagen er det det norske kvinnelandslaget det dreier seg om. De spiller helt avgjørende VM-kvalifiseringskamp hjemme mot Nederland på Intility Arena i Oslo, og denne og en rekke andre VM-kvalifiseringskamper er naturligvis å finne på tirsdagens langoddsprogram. I tillegg til en rekke kamper fra National League i England.

Rochdale - Bury H 1,65 (spillestopp kl 20.40)

Denne kampen er hentet fra Football League Trophy. Det er en engelsk fotballturnering. Turneringen består av lag fra de to laveste divisjonene av The Football League, Football League One og Football League Two.

Rochdale ligger midt på tabellen i League One etter seks serierunder, mens Bury, som rykket ned fra League One etter 2017-2018-sesongen, ligger midt på tabellen i League Two.

Rochdale har et solid tak på Bury. De har vunnet fem av de siste seks kampene mot dem, og da disse to lagene møttes i EFL Trophy i 2017 på Gigg Lane vant Rochdale hele 4-0.

Sjekk alle de nye Premier League-draktene her!

Det ble en kamp for historiebøkene for Daniel Adshead ble Dales yngste debutant i en alder av 16 år og 17 dager.

Joe Bunney sendte Dale i ledelsen allerede etter tolv minutter, før Adshead hadde en målgivende pasning til Bradden Inman som doblet ledelsen.Inman sørget for at det sto 3-0 før pause, og Ian Henderson fastsatte sluttresultatet til 4-0 i annen omgang.

Rochdale tok EFL Trophy-cupen seriøst sist sesong. De tok seg til tredje runden i sluttspillet den gangen, men røk ut etter å ha tapt 0-1 hjemme mot Lincoln City som gikk hen å vant turneringen.

Bury hang også med til tredje runden i sluttspillet sist sesong, hvor de tapte 2-3 mot Fleetwood. Det spørs om Bury har råd til å prioritere EFL Trophy denne sesongen. De har rykket ned i League Two, og jeg vil tro at de har fokus på å komme seg opp igjen fortest mulig.

1,65 i odds på Rochdale er greit. Denne brukes i en dobbel.

Lincoln - Mansfield H 1,95 (spillestopp kl 20.40)

Begge lagene holder til i League Two. Lincoln City er regjerende EFL Trophy-mestere. De slo Shrewsbury 1-0 i finalen på Wembley i april.

Laget fra Øst-Midlands topper tabellen i League Two med 16 poeng etter de seks første serierundene. De er i strålende form. Før kampen mot Mansfield har de tre seire på rad. I forrige serierunde banket de Exeter hele 3-0 på bortebane.

Lincoln var tilbake i Football League forrige sesong, og de imponerte i comebacket med å spille seg inn i playoffen. Med den tidligere West Ham- og Newcastle-kapteinen Kevin Nolan som manager har Notts County satset knallhard før denne sesongen, men de har fått konkurranse på overgangsmarkedet av Cowley-brødrene og Lincoln City.

Sjekk alle de nye Premier League-draktene her!

Offensivt har the Imps, som er klubbens kallenavn, hentet inn spissen John Akinde fra Barnet. Han scoret massevis av mål for the Bees, selv om han spilte for et lag som skapte få sjanser for ham og var blant lagene som scoret færrest mål i League Two.

Det er ikke bare offensivt Lincoln har forsterket laget. På Deadline day sikret de seg den tidligere Premier League-forsvareren Jason Shackell. Signeringen av den tidligere Derby-spilleren var viktig siden Lincoln mistet kaptein Luke Waterfall.

NB! Over 100 millioner kroner i Vikinglotto-potten på onsdag. Her kan du levere kupongen!

Mansfield på sin side ligger på åttendeplass, men det er kun målforskjellen som skiller dem fra en playoffplass. Etter fire uavgjorte kamper på rad vant de 1-0 hjemme mot Carlisle i helgen. De har bare vunnet to av seks kamper så langt denne sesongen, og begge seirene har kommet på hjemmebane.

Lincoln viste sist sesong at de tar denne turneringen alvorlig. De har en bredere stall denne sesongen, og jeg mener de står bedre rustet, selv om de skulle gjøre endringer på laget. Jeg stoler på Lincoln som spiller på hjemmebane. Det er alltid en fordel. 1,95 i odds er ok.

Tirsdagens andre dobbel fra England er Lincoln City + Rochdale. Denne kombinasjonen belønnes med flotte 3,13 i odds. Spillestopp er klokken 2040.

Her kan du levere spillet