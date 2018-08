Hjemmedobbel til herlig odds

Det er et smalt langoddsprogram vi har foran oss denne onsdagen. Det er tre kamper fra Mesterliga-kvaliken, i tillegg er det fem kamper fra 3. liga i Tyskland samt en del kamper fra islandsk eliteserie og 1. divisjon. Natt til torsdag spilles det kamper i Copa Libertadores i Sør-Amerika og det er to kamper i MLS.

Celtic – AEK Aten 1,57 – 3,25 – 4,50 H (Spillestopp kl. 2040)

Celtic har vært totalt dominerende i skotsk fotball etter at Rangers ble kastet ut av den skotske toppserien i 2012. Glasgow-laget har vunnet den skotske ligaen de siste syv sesongene, og de startet denne sesongen med seier i helgen.

Likevel er det Champions League som er fokuset for den skotske storklubben. Brendan Rodgers har ført Celtic til gruppespillet i Champions League de to siste sesongene. De har klart å komme seg gjennom alle kvalikrundene og til gruppespillet de to siste sesongene, og det er en sterk prestasjon.

Dene sesongen slo de ut Alashkert i den første kvalikrunden, og i den andre kvalikrunden var det Rosenborg som ble sendt ut av turneringen. De har scoret tre mål i begge de to første kvalikkampene. De vant 3–0 mot Alashkert og de slo RBK 3–1.

Rodgers vet at et godt resultat på hjemmebane er viktig om de skal ta seg videre til playoffen, så jeg tror Celtic vil kjøre på fra start hjemme på mektige Celtic Park onsdag.

AEK Aten tok seg til tredje runden i Champions League-kvaliken sist sesong, men de røk ut mot CSKA Moskva etter å ha tapt 3-0-samenlagt. Grekerne tok seg imidlertid til gruppespillet i Europa League sit sesong, hvor de ikke tapte en eneste kamp. De røk ut i 16-delsfinalen mot Dynamo Kiev på bortemål.

Celtic må fortsatt klare seg uten stjerneangriperen Moussa Dembélé, men Odsonne Edouard har vist super form. Og jeg tror han kan score i onsdagens match.

Rodgers får også tilbake Olivier Ntcham på midtbanen. Også stopperen Jozo Simunovic er tilgjengelig igjen etter å ha vært suspendert. Stopperkollega Dedryck Boyata er imidlertid fortsatt ute.

Gjestene fra den greske hovedstaden mangler kaptein Petros Mantalos. Det er et tungt fravær.

AEK Atens coach Marinos Ouzounidis says his team will have to stay focused at a «noisy Paradise».

Celtic viser flott form, og jeg tror de vinner mot et gresk lag som har tapt de fire siste Champions League-kampene. AEK Aten er ikke et spesielt godt bortelag. De tok kun 43 prosent av poengene sine på bortebane sist sesong. Jeg satser pengene på Celtic, men 1,57 i odds er litt tamt som singeltips. Jeg bruker derfor denne kampen i en dobbel.

Flamengo – Cruzeiro 1,65 – 3,10 – 4,30 H (Spillestopp kl. 0240)

Rent brasiliansk oppgjør i denne åttendedelsfinalen i Copa Libertadores. Denne turneringen er Sør-Amerikas svar på Champions League.

Flamengo møter divisjonskollega Cruzeiro fra brasiliansk Serie A. Det er ventet å bli en jevn batalje, men Flamengo håper å skaffe seg et godt utgangspunkt hjemme i Rio de Janeiro.

Det har vært en fantastisk sesong for Flamengo. De er ubeseiret i Copa Libertadores så langt, og de har gjort det bra i den hjemlige ligaen. De har ledet den brasilianske toppserien mesteparten av sesongen, men et tap mot Gremio i helgen gjorde at São Paulo tok over tabelltoppen.

Flamengo-trener Maurício Barbieri fortjener fortsatt ros for måten han har ledet laget på. Det er vanskelig å prestere både i Copa Libertadores og i den hjemlige serien.

Rio de Janeiro-laget var i komplett kaos før Barbieri’ kom til klubben, men han har klart å gjøre dem stabile. Nå ligger de godt an både i Brasil og i Sør-Amerikas svar på Champions League.

De har vunnet åtte av de siste elleve hjemmekampene, så selvtilliten er på topp før nattens hjemmekamp. De har også vunnet fire av de fem siste hjemmekampene sine mot Cruzeiro.

Cruzeiro har ikke gjort det like bra i den hjemlige serien denne sesongen, selv om de hadde store ambisjoner før sesongen. Belo Horizonte-laget ligger nede på åttendeplass i Serie A, ni poeng bak Flamengo.

Trener Mano Menezes vil antakeligvis satse alt på Copa Libertadores resten av denne sesongen. Han hvilte mesteparten av startelleveren sin i helgens kamp mot Vitoria.

Flamengo-spissen Paolo Guerrero spiller trolig ikke denne kampen. Rhodolfo er tilbake i trening, men starter neppe. Orlando Berrio vil heller ikke bli spilleklar.

Lucas Romero er suspendert hos gjestene, mens Fred og Sassa begge er skadet.

Cruzeiro er et svakt bortelag. De har kun vunnet én av de siste fem bortekampene sine, og det gjør at jeg har størst tro på vertene i denne matchen. Flamengo er gode hjemme, og hjemmebanefordelen blir avgjørende. 1,65 i odds er ok, og jeg bruker denne i en dobbel.

Onsdagens dobbelttips er Celtic + Flamengo. Denne dobbelen gir fine 2,59 i odds. Spillestopp er klokken 2040.