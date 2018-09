Hjemmedobbel til nesten tre ganger pengene

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Tippetips: Søndagskupong med Molde - Rosenborg

Oddssingel Eliteserien: Molde må hjelpe Brann

Oddssingel Serie A: Sensasjonell odds på Sassuolo

Oddsdobbel 1: Hjemmedobbel til helspreke 5,48 i odds

Oddssingel Premier League: Cardiff har overtaket på Burnley

V75 Solvalla: Gedigen V75-omgang med Svenskt Travkriterium

V65 Biri: En storm slår alle på Biri

V4/V5 Gøteborg: Nettavisen jakter ny galoppsuksess



Søndagens langoddsprogram byr på seks kamper i Eliteserien med storkampen Molde - Rosenborg som det klare høydepunktet. I tillegg er det sju kamper i OBOS-ligaen, mens Fredrikstad skal tilbake på vinnersporet hjemme mot Elverum i 2. divisjon avdeling 1. Ellers er det en rekke kamper både i Serie A og La Liga og det spilles en god del kamper både i Postnord-ligaen og Norsk Tipping-ligaen.

Haugesund - Bodø/Glimt H 1,85 (spillestopp kl 17.55)

Haugesund har kun én seier på de fem siste seriekampene og på torsdag røk de ut i kvartfinalen i cupen mot Strømsgodset. De trenger tre poeng mot Glimt om de skal henge med i medaljekampen i sesonginnspurten.

Det skiller kun to poeng opp til Molde på den svært viktige tredjeplassen. 6-2-3 hjemme i Haugesund, tapene har kommet mot topp tre-lagene Rosenborg, Brann og Molde. Eirik Horneland kan stille med et skadefritt mannskap.

NB! Ca 180 millioner kroner i Vikinglotto-potten på onsdag. Her kan du levere kupongen!

Men Glimt er ingen enkel motstander. Nordlendingene har fortsatt mye å spille for.

Glimt kunne tatt et helt avgjørende steg vekk fra nedrykksstriden dersom laget hadde holdt på sin 1-0 ledelse hjemme mot Start. Men Glimt rotet vekk ledelsen og endte opp med å tape 1-2. Ble dermes stående med 27 poeng og har nå kun fire poeng ned til kvalikplassen og kun fem poeng ned til Lillestrøm på direkte nedrykk. De røk i likhet med Haugesund også ut av cupen i midtuken, hvor de enda en gang tapte 1-2 mot Start.

Nå må nordlendingene konsentere seg om seriespillet og overleve i Eliteserien. På bortebane har de ikke imponert denne sesongen. De står med 2-5-4 så langt. Viktige Ulrik Saltnes soner karantene for gule kort når lagkameratene spiller i Haugesund.

Haugesund trenger en opptur, og jeg tror de kan få den søndag. Glimt viste fin form i august, men i de to siste kampene har de tapt fire poeng mot lag på nedre halvdel av tabellen. De spilte uavgjort mot Sandefjoird og tapte 1-2 mot Start. Jeg tror de gåpr på et nytt tap søndag. Hjemmseier til Haugesund gir 1,85 i odds. Det er ikke all verden, men det funker i en dobbel.

Fredrikstad - Elverum H 1,55 (spillestopp kl. 1755)

Fredrikstad hadde kontroll på opprykket, men tapte toppkampen mot Raufoss sist helg. Nå er laget fra plankebyen to poeng bak Raufoss med fem kamper igjen av sesongen.

De må vinne søndagens kamp mot Elverum om de skal henge med i kampen om direkte opprykk.

Men Elverum blir ingen walkover. Hedmarkingene har levert en bra sesong. De ligger på femteplass med 38 poeng, og de har fortsatt en mulighet til å ta annenplassen som gir kvalik. Da må de vinne søndagens kamp i Østfold. Med tre poeng mot Fredrikstad vil de være oppe på 41 poeng, og da er de kun ett poeng bak aristokratene.



Fredrikstad har rotet det til for seg selv. Det er ganske utrolig at de ikke presterer bedre enn de har gjort i 2. divisjon med det mannskept Per-Mathias Høgmo har til rådighet. De har en rekke spillere med erfaring fra eliteserien. Jeg hadde trodd at Fredrikstad skulle cruise gjennom denne divisjonen, men nå står de istedet i fare for å måtte ta en ny sesong i 2. divisjon.

Jeg er redd det blir vanskelig for Fredrikstad å ta igjen Raufoss. De må iallfall ha hjelp. Kampprogrammet virker i utgangspunktet ganske overkommelig for begge lagene. Derfor tror jeg FFK i beste fall må belage seg på kvalikspill.

Elverum blir en hard nøtt. De rykket ned sammen med Arsendal og FFK etter sist sesong.

De har vist en liten formdupp de siste ukene. Laget har kun vunnet én av de siste fem kampene. Men de har tre seire og én uavgjort på de fire siste bortekampene, og de slo hjemmesterke Asker 3-0 i forrige bortekamp. Det bør være et varsku for FFK.



Det kommer til å bli en jevn kamp på Fredrikstad stadion søndag, men jeg tror hjemmelaget skjerper seg i denne kampen og tar tre viktige poeng. Oddsen for hjemmeseier er 1,55. Denne brukes i en dobbel sammen med Haugesund.

Søndagens dobbelttips er Fredrikstad + Haugesund. Denne kombinasjonen gir herlige 2,87 i odds.



Her kan du levere spillet