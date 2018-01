Hjemmesterke Sampdoria burde vært favoritt

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Søndagens langoddsprogram er meget innholdsrikt og byr blant annet på seriekamper fra alle de fem store ligaene i Europa. I tillegg er det masse vintersport på menyen og en god del ishockey. I håndball-EM er det to kamper på menyen denne søndagen.

Sampdoria - Fiorentina H 2,55 (spillestopp kl 14.55)





De tre siste kampene på tippekupongen er alle hentet fra Serie A. Nedadgående form for Sampdoria som kun har vunnet en av sine sju sister seriekamper. Den første og eneste serierunden etter nyttår, endte med 2-3 tap borte for tabelljumbo Benevento. Dog har Sampdoria klart seg veldig bra på hjemmebane, der sju kamper er vunnet og kun to er tapt. Dog har de tapene kommet i løpet av de tre siste hjemmekampene. Ligger på 6. plass med totalt 30 poeng, men har hele ni poeng opp til Roma på 5. plass. Sampdoria kan stille tilnærmet skadefritt.

Søndagens motstander Fiorentina er uten tap på sine åtte siste seriekamper, men dessverre for laget så er seks av dem endt med poengdeling. Det er også mye av årsaken til at Fiorentina ligger bak Sampdoria på tabellen med totalt 28 poeng. Moderate 3-3-4 på bortebane. Både Jordan Veretout (midtbane - alle seriekampene fra start hittil) og Davide Astori (forsvar - alle seriekampene fra start hittil) må sone karantene for gule kort søndag.

1-2-1 på de fire siste tilsvarende. Fiorentina har to meget sentrale fravær i forsvarert sitt og Sampdoria burde vel strengt tatt stått som favoritt her. Hjemmeseier til flotte 2,55 i odds spilles.