Hjemmesterke Sampdoria spilles til flott odds

Sportspills øvrige fredagsmeny:

Oddsdobbel 1: Oppturen fortsetter for Bournemouth

Oddsdobbel 2: Karantenemareritt for Leeds

Oddsdobbel 3: Derby fortsetter jakten på Premier League

Oddsdobbel 4: Hjemmesterke Sampdoria til flott odds

Tippetips: Jackpot på lørdagskupongen

V75 Biri: To bankere i herlig omgang

V65 Ålborg: Internasjonal V65-kveld med Flemming

Eurojackpot fredag: Nordmann vant 41 mill kr

OL Pyeongchang: Her er programmet for vinter-OL

Et strålende langoddsprogram står foran oss denne lørdagen og etter at det ble spilt FA-cup i England forrige helg, er det ligafotball over hele fjøla denne helgen. I tillegg er det seriefotball i alle de andre store ligaene i Europa og på tippekupongen er det jackpot.

Sampdoria - Torino H 2,30 (spillestopp kl 17.55)

Eventyrlig hjemmesterke Sampdoria (8-1-2) har vi lansert tre ganger allerede denne sesongen og truffet blink hver gang til herlig odds. Sist søndag tok laget for sikkerhets skyld også en sjelden borteseier når sterke Roma ble slått 1-0 på Stadio Olimpico. Toppscorer Fabio Quagliarella (16 seriemål) ble spart i den kampen,men han er naturligvis tilbake i startoppstillingen i kveld. Sampdoria ligger på 6. plass med totalt 37 poeng og har sju poeng opp til Inter på 4. plass. Midtbanespilleren Dennis Praet er eneste spiller som er ute med skade.

Uavgjortspesialist Torino (7-11-4) har kun tapt en av sine ti siste seriekamper (3-6-1), og ligger på 10. plass med totalt 32 poeng. Således er det trolig for langt opp til topp fire, og samtidig veldig god klaring nedover på tabellen. Andrea Belotti er endelig tilbake etter skade, men i følge svært troverdige Gazzetta, starter han trolig på benken i kveld for et Torino-lag som ellers har få fravær.

2-1-0 på de tre siste tilsvarende i Genoa og oddsen på hjemmesterke Sampdoria er også veldig spennende i dag. 2,30 på at Sampdoria tar sesongens niende hjemmeseier spilles.

Wolverhampton - Sheffield United H 1,60 (spillestopp kl 18.25)

Etter sjokktapet hjemme mot Nottingham Forest for 14 dager siden, slo serieleder Wolverhampton umiddelbart tilbake med 1-0 seier borte over Ipswich forrige helg. Med 17 serierunder igjen har Wolves tolv poeng ned til Aston Villa på 3. plass og elleve poeng ned til Derby på 2. plass, så det ser bra ut for Wolves. Solide 10-2-2 hjemme og med mannskapet ser det veldig bra ut. Spissen Benik Afobe er hentet på lån fra Bournemouth og forsterker en allerede solid tropp.

Nyopprykkede Sheffield United står med kun to seire på sine ti siste seriekamper (2-3-5) og er havnet utenfor topp seks på grunn av det. Er på 7. plass med totalt 46 poeng og har to poeng opp til Fulham på 6. plass og den siste playoffplassen. Variable 6-2-6 på bortebane. Manager Chris Wilder har noen spillere ute med skade, men ingen nye skader eller karantener siden sist.

1,60 på hjemmeseier er ikke allverden, men Wolverhampton skal ha gode vinnersjanser her og spilles i en dobbel med Sampdoria. Totalodds på denne kveldsdobbelen 3,68.