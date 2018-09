Hønefoss virker fortapt

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Det er et rufsete langoddsprogram vi står ovenfor denne søndagen. Det er spillefri i alle de store ligaene rundt omkring i Europa og her hjemme spilles det verken eliteserie eller OBOS-liga denne søndagen. Det er landslagsfotball som gjelder og Norge skal ut i bortekamp mot Bulgaria i Nations League. Det er en god del landskamper på menyen. Her hjemme spilles det fotball både i Postnord-ligaen og i Norsk Tipping-ligaen.

Hønefoss BK – FK Mjølner B 2,75 (spillestopp kl 15.55)



Begge lagene er inne i en tung periode. Vertene trenger en seier i denne kampen for å ha muligheten til å overleve i 2. divisjon. Mjølner har havnet i et ingenmannsland.

Etter seks kamper på rad uten seier, ligger Hønefoss på bunn i 2. divisjon avdeling 1.

Hønefoss har skuffet stort denne sesongen. Før søndagens kamper har ringerikingene syv poeng opp til Nybergsund som innehar plassen over nedrykksstreken.

Laget, som spilte i Eliteserien så sent som i 2013-sesongen, virker helt fortapt, og jeg tror de kan begynne å forberede seg på 3. divisjonsfotball på AKA Arena neste sesong.

Hjemmelaget mangler Jankovic til kampen mot Mjølner. Hovda og Rishovd er tilbake.

Hønefoss BK har fått Tor Thodusen som ny hovedtrener. Han tiltrådte i lørdag 1. september. Han fikk en dårlig start. For dagen etter ansettelsen tapte Hønefoss 3–1 mot Fredrikstad på bortebane.

Hjemmestatistikken er elendig. 1-2-5 på åtte hjemmekamper skremmer ingen bortelag, heller ikke Mjølner.

Mjølner rykket opp fra 3. divisjon foran denne sesongen. De var av flere spådd rett ned igjen, men har klart seg brukbart.

Etter to tap mot Alta (0–1) og Asker (5–1) i de to første serierundene, vant laget 2–1 over Moss (H) og 1–0 over Fredrikstad (B). Runden etter den overraskende seieren på Fredrikstad stadion ble det stortap mot Bærum 6–0.

Etter stortapet vant laget fra Narvik de fire neste kampene, blant annet 2–1 over Hønefoss.

Etter ni serierunder var Narvik-laget faktisk for fullt med i opprykkskampen. De lå på tredjeplass med 18 poeng, like mange poeng som Asker og Elverum som lå på henholdsvis første- og annenplass på det tidspunktet.

De siste kampene har de slitt litt tyngre, og vi må tilbake til 2. juli for å finne lagets siste seier som kom mot Stabæk 2 der de vant en målrik kamp hjemme på Narvik stadion med 4–3.

På lagets seks siste kamper har det kun blitt to poeng, og de befinner seg i øyeblikket nede på syvendeplass med 27 poeng.

Mjølner mangler Nicolaisen med karantene.

Narvikingene vært solide på bortebane denne sesongen. Fasiten viser 4-0-5. Tre av tapene har kommet i de tre siste bortekampene. De har faktisk ikke scoret på 226 minutter på bortebane. Det gir grunn til bekymring.

Samtidig har Mjølner vunnet borte mot begge topplagene denne sesongen. De slo Raufoss 2–1 på Toten, og de vant 1–0 mot Fredrikstad i plankebyen.

I forrige serierunde spilte de 0–0 mot Bærum hjemme i Nordland. Hønefoss på sin side tapte 3–1 mot opprykksjagende Fredrikstad.

Bunnlaget fra Ringerike har kun vunnet én hjemmekamp hele sesongen. Jeg tror den gamle storheten Mjølner kan få med seg alle poengene fra Hønefoss søndag. Oddsen på borteseier er 2,75. Spillestopp er klokken 1555.